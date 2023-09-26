На Украине недовольны, что ситуация в стране больше «не в топе»

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Тема конфликта на Украине перестала быть центральной в международной повестке. Об этом в интервью изданию «Лига» сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Он отметил, что в прошлом году тема Украины была в топе – люди начинали свой день «с кофе и мысли об Украине». Сейчас эта повестка стоит на третьем – четвёртом месте среди иных мировых проблем.
По словам Климкина, такое стечение обстоятельств воспринимается как вызов.
Ранее сообщалось, что западные страны всё больше разочаровываются в Украине на фоне провала контрнаступления. Газета Washington Post писала, что конфликт «заходит в тупик», поэтому поддержка других стран может ослабнуть.
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По словам Климкина, такое стечение обстоятельств воспринимается как вызов.
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Анастасия Чинкова