На Украине обеспокоены, что правление Зеленского приведёт к авторитаризму

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Украина стремительно движется к авторитаризму, пока у власти находится Владимир Зеленский. Об этом в интервью издания Spiegel заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Он отметил, что в настоящее время в стране остался один независимый институт – местное самоуправление, но на него оказывается большое давление. Если так будет продолжаться, то Украина превратится в государство, в котором всё будет зависеть от выбора и настроения одного человека.
Для примера Кличко напомнил об отстранении от должностей руководителей нескольких крупных украинских городов. Такие меры, по сообщениям представителей офиса Зеленского, приняты в связи с созданием препятствий для централизации властных структур.
При этом киевский мэр считает, что наоборот, именно градоначальники в первые месяцы конфликта с Россией были лидерами общественного мнения. Он отметил, что в то время Украина фактически была без руководства и в стране царил хаос.
Вместе с тем Кличко отметил, что более чем за полтора года он ни разу не встретился и даже не созвонился с Владимиром Зеленским.
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Для примера Кличко напомнил об отстранении от должностей руководителей нескольких крупных украинских городов. Такие меры, по сообщениям представителей офиса Зеленского, приняты в связи с созданием препятствий для централизации властных структур.
Вместе с тем Кличко отметил, что более чем за полтора года он ни разу не встретился и даже не созвонился с Владимиром Зеленским.
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Анастасия Чинкова