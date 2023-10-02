На Украине обиделись на Илона Маска за шутку про Зеленского

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Украинский парламент обвинил создателя Starlink, американского миллиардера Илона Маска в российской пропаганде за шутку о Владимире Зеленском.
Илон Маск разместил на своей странице в X известный мем, в который вмонтировал лицо Зеленского, и подписал его так - «Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи».
Фото: Илон Маск на своей странице в X.
На Украине этим фактом очень оскорбились, и потому незамедлительно разместили ответ. Верховная рада запостила аналогичный мем, только теперь уже с лицом Маска, и подписала его - «Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не распространял российскую пропаганду».
Напомним, после широкого резонанса, вызванного приглашением в канадский парламент нациста, премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал происходящее российской пропагандой. За Россию неожиданно вступился предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
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Фото: Илон Маск на своей странице в X.
Напомним, после широкого резонанса, вызванного приглашением в канадский парламент нациста, премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал происходящее российской пропагандой. За Россию неожиданно вступился предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
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Евгения Парфентьева