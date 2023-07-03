На Украине обсудили план действий на случай подрыва ЗАЭС

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с представителями «Энергоатома» действия на случай подрыва Запорожской АЭС.
Накануне, официальный представитель МИД РФ Захарова предупредила, что Украина готовит теракт на Запорожской АЭС. По ее словам, в ряде регионов страны начались учения на тему того, какие действия необходимо предпринимать в случае аварии на ЗАЭС.
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