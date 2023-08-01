На Украине опровергли план на случай смерти Зеленского

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что у Украины нет планов на случай смерти президента Владимира Зеленского, в эфире телеканал «Рада».
«Все, что написано в этой статье, полный бред, не надо сейчас нам во время войны подкидывать такие вбросы. Журналисты вообще не понимают, о чем идет речь. Для чего они это сделали, мне сложно сказать, можем только догадываться, потому что это непростая ситуация», - прокомментировал ситуацию Данилов.
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