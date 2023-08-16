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На Украине оскорбили и унизили Зеленского после ударов России

Экс-советник Кучмы Соскин назвал Зеленского «жабой из грязи» после ударов России
16 августа 2023, 06:41

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал президента Владимира Зеленского на своем канале на YouTube. Он сравнил Зеленского с «жабой, валявшейся в грязи», обвинив его в неспособности отвечать на агрессивные действия России.

«Львов оказался беззащитным, и в Ивано-Франковск опять ударили (имеются в виду российские войска — редактор), идут наступления на Купянск, Лиман и Харьков. Зеленский не может с этим справиться. <...> Даже если лягушка, валявшаяся в грязи, допрыгнула до президентского кресла или какое-то „нечто“ переместилось куда-то, это не делает его королем, вождем или генеральным управителем. У „нечто“ не прибавляется мозгов», — заметил Соскин.
По словам эксперта, Зеленский должен незамедлительно предпринять действия в ответ на происходящее.

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#Харьков
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Сербский генерал сравнил ситуацию в Косово и Донбассе
Генерал Кастратович: в Косово с сербами делают то же, что Киев с русскими в Донбассе
16 августа 2023, 05:45

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Генерал-майор запаса и президент исполкома Клуба генералов и адмиралов Сербии Лука Кастратович заявил РИА Новости, что в Косово и Метохии сейчас происходит то же, что и с русскими в Донбассе с 2014 года: албанцы, с поддержкой США, ведут против сербов аналогичные действия, какие киевский режим вел против русских в Украине.
«В Югославии, на территории так называемого Косово и Метохии, албанцы, при поддержке США, действуют против сербов таким же образом, как киевский режим действовал против русских на Украине с 2014 года. Однако Путин решил защитить русских, предприняв стратегию превентивного удара и начав специальную военную операцию», — сказал Кастратович на полях Московской конференции по международной безопасности.
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#путин
#вучич
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СМИ: шериф в Джорджии определил тюрьму, куда посадит Трампа
CNN: шериф округа в Джорджии определил тюрьму, куда посадит Трампа после явки
16 августа 2023, 05:41

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В округе штата Джорджия, где экс-президенту США Дональду Трампу предъявлено четвертое обвинение, офис шерифа требует явки политика и других фигурантов в местное тюремное учреждение в Фултоне, передает CNN.
«На основании рекомендаций от офиса окружного прокурора и председателя суда, ожидается, что все 19 фигурантов, упомянутых в обвинительном акте, будут проходить регистрацию в тюрьме на улице Райс», — говорится в заявлении шерифа.
В заявлении уточняется, что обвиняемые могут явиться в тюрьму в любое время, так как она работает круглосуточно.

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#сша
#итоги
#трамп
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Экс-депутат парламента: Финляндия вряд ли долго пробудет в НАТО
Экс-депутат парламента: Финляндия вряд ли долго пробудет в составе НАТО
16 августа 2023, 05:08

Фото: iStock/naumoid

Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен сомневается в долгосрочном членстве Финляндии в НАТО.
«Я не уверен, что это продлится долго, поскольку в Финляндии происходят события, которые могут представлять экзистенциальную угрозу для России», — заявила Туртиайнен в интервью РИА Новости на Московской конференции по международной безопасности.
По мнению бывшего депутата, присоединение Финляндии к НАТО принесло стране только негативные последствия, но граждане не могли открыто высказать свое мнение по этому вопросу.

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#мнение
#интервью
#новости
#нато
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Президент Нигерии заявил о необходимости сохранения санкций против Нигера
Президент Нигерии заявил о необходимости сохранения санкций в отношении Нигера
16 августа 2023, 03:44

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Председатель Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и президент Нигерии Бола Тинубу в ходе разговора с министром иностранных дел Габона Эрманом Иммонго выразил необходимость поддержания санкций ЭКОВАС против Нигера.
«Мы делаем все возможное, чтобы не ухудшать ситуацию. У нас есть доброжелательные лица, которые приходят на помощь. Я осознаю страх нашего народа перед любыми военными действиями. Мы работаем над тем, чтобы санкции оставались в силе и мы строго их соблюдаем», — цитирует слова Тинубу издание Vanguard.
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#правительство
#переговоры
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СМИ: Отрядом для диверсий в Африке командует офицер ГУР Украины Пращук
Отрядом для диверсий в Африке командует офицер ГУР Украины Пращук
16 августа 2023, 03:33

Подразделением ВС Украины, которое британская разведка MI6 подготовила для диверсий в Африке, командует ГУР Украины Виталий Пращук.
Ранее он участвовал в операциях MI6 в Зимбабве, пишет РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Командование отрядом украинских головорезов возложено на подполковника ГУР минобороны Украины В. Ю. Пращука», — цитирует издание слова собеседника.

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#сша
#украина
#всу
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Группа The Killers извинилась за слова о братстве с русскими
Американская группа The Killers извинилась за призывы видеть братьев в русских
16 августа 2023, 03:16

Фото: iStock/dannikonov

Американская рок-группа The Killers принесла извинения за свои действия, которые вызвали возмущение грузинских фанатов. Во время концерта, музыканты пригласили российского барабанщика из аудитории на сцену и заявили о братстве с россиянами.
Группа прокомментировала этот инцидент в своем аккаунте в Twitter.

«Мы долгое время приглашали зрителей на сцену для игры на барабанах, и, похоже, аудитория изначально не была против того, чтобы этот человек присоединился к нам на сцене», - написали рокеры.
Они также отметили, что слова их вокалиста Брэндона Флауэрса о том, что «все мы братья и сестры», могут быть неправильно истолкованы. В связи с этим, музыканты извинились за свои высказывания.

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#игры
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В США признали отсутствие военных возможностей в Чёрном море
В Пентагоне заявили, что у США нет военных возможностей в Чёрном море
16 августа 2023, 02:09

Фото: iStock/Im Yeongsik

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга 15 августа заявила, что США не стремятся к войне с Россией и не располагают военными возможностями в Черном море.
Она также ответила на вопрос, возможны ли «военные решения» с целью экспорта украинского зерна.

«У США нет каких-либо средств в Чёрном море. Мы ясно заявили, что не стремимся к войне с РФ. Есть боевые действия, в которых мы оказываем поддержку Украине. Но на данный момент мне нечего объявить касательно Черного моря или какого-либо обеспечения движения судов», — цитируют «Известия» слова Сингх.

Кроме того, представитель Пентагона проинформировала об отсутствии в настоящее время каких-либо решений, которые можно было бы предать гласности.

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Это провал. Пресс-секретарь Байдена случайно раскрыла его секрет
Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер случайно написала пост от имени президента США
16 августа 2023, 01:49

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер случайно разместила сообщение в социальной сети Twitter от имени главы государства. Скриншоты удаленного поста быстро распространились в сети, и ошибка была замечена пользователи, сообщает журнал Washington Examiner.
«Инвестировать в Америку — это инвестировать во ВСЮ Америку. Когда я выдвигал свою кандидатуру на пост президента, я обещал, что не пренебрегу ни одной частью страны», - говорилось в сообщении.
Издание отмечает, что пост был удален менее чем через 30 минут после публикации. Пользователи, которые успели сделать скриншоты этого сообщения, поделились ими в сети и предположили, что оно изначально предназначалось для аккаунта президента Байдена.

Согласно отчетам, в тот же момент было опубликовано заявление на странице президента Байдена, в котором утверждалось, что США планируют инвестировать «три миллиарда долларов» в ветроэнергетику.

Отмечается также, что 81-летний Байден является самым старшим президентом в истории США.

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В Латвии заявили о срочной мобилизации пограничников
Латвия объявила мобилизацию пограничных сил для укрепления границы с Белоруссией
15 августа 2023, 23:40

Фото: iStock/Ingus Kruklitis

Латвийская госпогранслужба объявила о срочной мобилизации сил для охраны границы с Белоруссией, сообщается на сайте ведомства Латвии.
При этом пограничников могут отзывать из отпусков.

«Государственная пограничная служба также запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции», — говорится в публикации.

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце добавила, что вооруженные силы получили распоряжение направить на помощь госпогранслужбе дополнительные силы к границе Латвии и Белоруссии.

По данным госпогранслужбы, мобилизация связана с возрастающей «гибридной угрозой», а также с увеличением числа попыток пересечь государственную границу.

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