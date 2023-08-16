На Украине оскорбили и унизили Зеленского после ударов России

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал президента Владимира Зеленского на своем канале на YouTube. Он сравнил Зеленского с «жабой, валявшейся в грязи», обвинив его в неспособности отвечать на агрессивные действия России.
«Львов оказался беззащитным, и в Ивано-Франковск опять ударили (имеются в виду российские войска — редактор), идут наступления на Купянск, Лиман и Харьков. Зеленский не может с этим справиться. <...> Даже если лягушка, валявшаяся в грязи, допрыгнула до президентского кресла или какое-то „нечто“ переместилось куда-то, это не делает его королем, вождем или генеральным управителем. У „нечто“ не прибавляется мозгов», — заметил Соскин.По словам эксперта, Зеленский должен незамедлительно предпринять действия в ответ на происходящее.
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