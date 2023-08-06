На Украине оценили отношения с Польшей

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал отношения между Киевом и Варшавой в ходе эфира на украинском телеканале «Дом».
Подоляк описал возникшие противоречия между Киевом и Варшавой как дискуссию, которая, по его мнению, «не приведет к каким-либо разладам», и которую следует вести «с полной открытостью».
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