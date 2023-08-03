На Украине озвучили сумму затрат на содержание ВСУ

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна тратит на содержание ВСУ почти 55 миллиардов долларов в год.
Он также отметил, что сумма, которая выделяется на финансирование ВСУ превышает бюджет страны в мирное время.
Премьер также отметил, что Киеву удается держаться только благодаря финансовой поддержке западных союзников и кредитов, которые предоставляются стране.
Ранее, в ДНР заявили о сокращении поставок западной техники на Украину. По словам властей региона, недовольство европейских стран усиливается, когда речь идет о поставке Украине техники и вооружений.
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Премьер также отметил, что Киеву удается держаться только благодаря финансовой поддержке западных союзников и кредитов, которые предоставляются стране.
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Анастасия Крестьянова