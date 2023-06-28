На Украине озвучили условие для начала мирных переговоров

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Андрей Ермак заявил, что Украина готова вести переговоры на основании «формулы мира» Владимира Зеленского
Украина готова вести мирные переговоры только в том случае, если они будут проводиться на основании «формулы мира», которая была предложена украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава офиса президента Андрей Ермак, сообщает ТАСС.
Напомним, некоторое время назад офис Зеленского подтверждал, что в Копенгагене прошла встреча по мирному урегулированию противостояния на территории Украине. Тогда отмечалось, что участниками встречи стали Ермак и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предполагает перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.
«С ответственными странами, уважающими наш суверенитет, территориальную целостность, мы готовы говорить на базе нашего плана», - уточнил Ермак.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предполагает перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.
Татьяна Лаврова