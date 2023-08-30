На Украине папу Римского назвали инструментом российской пропаганды

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Папа Римский Франциск вновь стал инструментом российской пропаганды, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью для Corriere della Sera.
Напомним, 25 августа папа Римский пообщался с католической молодежью из России. В своем обращении к ним он заявил, что россияне являются «великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности», а также призвал их не отказываться от этого наследия.
На Украине же от этих слова пришли в ярость.
Подоляк заявил, что своими словами Папа одобряет империализм, а также разрушает современный гуманизм.
При этом, понтифик уже не раз призывал к миру между Россией и Украиной.
Ранее папа Римский заявил, что закончить боевые действия на Украине можно только при диалоге Москвы и Киева.
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На Украине же от этих слова пришли в ярость.
«Похоже, что папа вновь стал инструментом российской пропаганды», - прокомментировал ситуацию Подоляк.
При этом, понтифик уже не раз призывал к миру между Россией и Украиной.
Ранее папа Римский заявил, что закончить боевые действия на Украине можно только при диалоге Москвы и Киева.
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Евгения Парфентьева