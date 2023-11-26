На Украине потребовали отставки главкома ВСУ Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный из-за отсутствия плана действий на 2024 год должен уйти в отставку, пишет «Страна.ua» со ссылкой на заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Марьяну Безуглую.
«Да, главнокомандующий ВСУ не смог предоставить план замысла на 2024 год. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан ежемесячно. Все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без малейших предложений по изменениям системы ВС Украины, то такое руководство должно уйти», — цитирует журналисты слова политика.
Безуглая добавила, что недовольство отсутствием у Залужного конкретных планов возникло ещё летом, когда началось украинское контрнаступление.
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