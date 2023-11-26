На Украине потребовали отставки главкома ВСУ Залужного

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в случае продолжения неконтролируемого прибытия людей из третьих стран государство готово закрыть последний из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом сказал в интервью радио Suomi.