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На Украине потребовали отставки главкома ВСУ Залужного

«Страна.ua»: В Раде потребовали отставки главкома ВСУ Залужного
26 ноября 2023, 20:40

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный из-за отсутствия плана действий на 2024 год должен уйти в отставку, пишет «Страна.ua» со ссылкой на заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Марьяну Безуглую.

«Да, главнокомандующий ВСУ не смог предоставить план замысла на 2024 год. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан ежемесячно. Все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без малейших предложений по изменениям системы ВС Украины, то такое руководство должно уйти», — цитирует журналисты слова политика.

Безуглая добавила, что недовольство отсутствием у Залужного конкретных планов возникло ещё летом, когда началось украинское контрнаступление.

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#военные
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Нетаньяху: Израиль продолжит войну до полной победы над ХАМАС
26 ноября 2023, 21:07

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, посетивший сектор Газа, сообщил, что операция будет продолжаться до полной победы над палестинским движением ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы здесь, в Газе, с нашими бойцами-героями. Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть наших похищенных граждан, и в конечном итоге мы вернем их всех. Мы продолжим до конца — до победы. Ничто нас не остановит, и мы убеждены, что у нас есть сила воли и решимость достичь всех целей войны, и мы это сделаем», — цитирует агентство слова Нетаньяху в ходе посещения анклава.

Премьер Израиля подчеркнул, что у страны есть три цели — ликвидировать ХАМАС, вернуть похищенных и гарантировать, что Газа вновь не превратиться в угрозу.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». 

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Салливан: США могут ограничить поставки вооружений Израилю
26 ноября 2023, 20:21

Фото: iStock/goglik83

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон может ограничить поставки вооружений Израилю, а также ввести условия для новых поставок Тель-Авиву военной помощи. Об этом пишет ТАСС.
Так представитель Белого дома прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена о том, что власти Соединённых Штатов обсуждают конкретные условия для одобрения поставок. 

«Байден ответил на вопрос и признал идею о введении ограничений на военную помощь», — цитирует агентство слова Салливана.

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Захарова: ХАМАС освободило россиянина вне списка обмена
26 ноября 2023, 19:56

Фото: iStock/macky_ch

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что палестинским движением ХАМАС освобождён россиянин вне списка обмена. Об этом она написала в своём Телеграм-канале.
В публикации говорится, что израильтянин с российским паспортом был освобожден в результате прямых договоренностей с ХАМАС. Дипломаты РФ посетят его при первой возможности.

«Это освобождение произошло вне списка об обмене. Речь идет о прямых договоренностях между российскими представителями и ХАМАС. Эта работа будет продолжена», — отметила Захарова.

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#хамас
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ХАМАС отпустило на свободу заложника с российским гражданством
26 ноября 2023, 18:30

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Палестинское движение ХАМАС освободило одного из заложников, имеющего гражданство России.
Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря главы политбюро ХАМАС. 

«Исламское движение сопротивления ХАМАС освободило задержанного, который имеет российское гражданство», –сказано в заявлении.
Сообщается, что это решение ХАМАС принял в ответ на усилия президента РФ Владимира Путина, а также в знак признания российской позиции.

Заложника-россиянина передали Красному Кресту.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подверг критике действующее руководство Америки во главе с Джо Байденом. Причиной стал тот факт, что в рамках обмена заключенными между Израилем и ХАМАС не освободили н одного американца. По мнению Трампа, это демонстрирует неуважение к США и его руководству, сообщает Fox News.

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#хамас
#израиль
#палестина
#новости
#политика
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Эксперт Джонсон: Украина потеряет Херсон и Одессу из-за просчета Зеленского
26 ноября 2023, 17:20

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина потеряет Херсон и Одессу из-за просчета действующего руководства страны.
«У украинцев был шанс добиться мира, и у них тогда остались бы Херсонская и Запорожская области, но теперь уже нет. Русские никогда не отдадут эти области, и, скорее всего, освободят Харьков и Одессу», — сказал он на YouTube-канале Dialogue works.

Джонсон добавил, что Киев, отказавшись год назад от переговоров с Москвой под влиянием Запада, совершил крупную ошибку, а теперь президент Украины Владимир Зеленский мало что сможет сделать для улучшения ситуации, так как Украина продолжит терять территории в конфликте с Российской Федерацией.

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#украина
#страны
#youtube
#владимир зеленский
#всу
#киев
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Премьер Орпо: Финляндия готова закрыть всю границу с Россией
26 ноября 2023, 16:57

Фото: iStock/naumoid

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в случае продолжения неконтролируемого прибытия людей из третьих стран государство готово закрыть последний из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом сказал в интервью радио Suomi.
«При необходимости Финляндия закроет восточную границу, все свои станции и сосредоточит поиск убежища в другом месте, кроме восточной границы», — цитирует слова Орпо Yle.

Премьер добавил, что заявление о предоставлении убежища в таком случае можно будет подать в морских портах или в аэропорту Хельсинки-Вантаа, однако не на восточной границе.

Уточняется, что речь идёт о сухопутной границе, протяжённость которой составляет 1300 км. Орпо ​отметил, что закрыть её можно в соответствии с ​законом о пограничной охране Финляндии.

«Мы способны быстро принимать решения о жестких средствах. Мы готовы проводить встречи даже ежедневно», — заключил финский политик.

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#заявление
#финляндия
#россия
#граница
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Украинский генерал Кривонос раскритиковал Зеленского из-за лжи о России
26 ноября 2023, 16:43

Генерал ВС Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинскому населению нужно говорить правду о ситуации на фронте. Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой».
«У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что русские выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика пришла в упадок. Говорили же такое? Да, говорили. Но это все произошло на самом деле? Нет», — уверен Кривонос.

По этой же причине генерал сыронизировал, предложив президенту Украины Владимиру Зеленскому сменить человека, сообщающего ему недействительную информацию о ходе вооружённого конфликта.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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Пушков напомнил Бербок о нежелании ряда стран принимать Украину в ЕС
26 ноября 2023, 15:30

artJazz

Сенатор Алексей Пушков в своём Телеграм-канале заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок напрасно забыла о том, что не все члены Евросоюза (ЕС) согласны с присоединением к союзу Украины.
«Создалось впечатление, словно Бербок забыла о том, что в Евросоюзе 27 стран, Германия там не одна. Далеко не все хотят видеть в Евросоюзе Украину», — говорится в публикации.

Он добавил, что вступление в ЕС Украины подорвёт финансовое положение и единство содружества, или даже станет причиной раскола Евросоюза.

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#германия
#ес
#украина
#евросоюз
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Трамп недоволен отсутствием граждан США среди освобожденных ХАМАС заложников
26 ноября 2023, 15:21

Фото: istock / e-crow

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подверг критике действующее руководство Америки во главе с Джо Байденом.
Причиной стал тот факт, что в рамках обмена заключенными между Израилем и ХАМАС не освободили н одного американца. По мнению  Трампа, это демонстрирует неуважение к США и его руководству, сообщает  Fox News.

«Кто-нибудь заметил, что ХАМАС вернул людей из других стран, но до сих пор не вернул ни одного американского заложника? Для этого есть только одна причина: никакого уважения к нашей стране и нашему руководству», —такое сообщение Дональд Трамп в Truth Social.
По его словам, подобное развитие событий можно назвать «очень печальным и темным периодом для Америки».

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#сша
#израиль
#политика
#новости
#хамас
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