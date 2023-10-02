На Украине пожаловались, что Польша не стала принимать участие в форуме ОПК в Киеве

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Польша отказалась принимать участие в украинском форуме оборонной промышленности, который прошел в Киеве. Об этом рассказал посол Украины в Варшаве Василий Зварыч, передает телеканал TVN.
«Мы пригласили все дружественные нам страны, в том числе компании оборонной промышленности. Польша одной из первых получила это приглашение, поэтому мы ждали участия польской стороны», - сказал Зварыч.
По его словам, страна самостоятельно принимает решение участвовать или не участвовать в данном мероприятии. Украина только высылает приглашение, отметив, что не стоит обвинять Киев в отсутствии Польши на форуме ОПК.
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