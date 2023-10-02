Радио1
Главная / Новости / Политика/ На Украине пожаловались, что Польша не стала принимать участие в форуме ОПК в Киеве

На Украине пожаловались, что Польша не стала принимать участие в форуме ОПК в Киеве

Посол Украины Зварыч: Польша не стала принимать участие в форуме ОПК в Киеве
02 октября 2023, 16:50
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Польша отказалась принимать участие в украинском форуме оборонной промышленности, который прошел в Киеве. Об этом рассказал посол Украины в Варшаве Василий Зварыч, передает телеканал TVN.
«Мы пригласили все дружественные нам страны, в том числе компании оборонной промышленности. Польша одной из первых получила это приглашение, поэтому мы ждали участия польской стороны», - сказал Зварыч.

По его словам, страна самостоятельно принимает решение участвовать или не участвовать в данном мероприятии. Украина только высылает приглашение, отметив, что не стоит обвинять Киев в отсутствии Польши на форуме ОПК.


В ответ на подобное выступление министр государственных активов Польши Яцек Сасин заявил в эфире радио ZET, что страна не получала приглашения, а украинские власти все чаще делают недружественные шаги по отношению к Варшаве.

Читайте также:

Моравецкий призвал Зеленского не доверять Германии

«Не получат больше ни копейки»: В Венгрии призвали прекратить выделять помощь Украине

Польша подтвердила украинское происхождение ракеты, убившей двух человек
#помощь
#украина
#страны
#человек
#польша
#опк
Читайте нас в
«Обыкновенный нацизм»: депутат о решении Болгарии по автомобилям из России
Депутат ГД Журавлев: запрет Болгарии на въезд российских машин — это нацизм
02 октября 2023, 17:21

Фото: iStock/blinow61

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что запрет правительства Болгарии на въезд зарегистрированных в РФ автомобилей — это обыкновенный нацизм в действии, передает NEWS.ru.
Журавлев пояснил, что дискриминация граждан России по национальному признаку в Европе будет только усиливаться. По его словам, других методов давления на РФ у Запада не осталось.

«Поэтому и нужно побеждать, добить нацистскую гадину, которая снова поднимает против нас голову. А в Европу мы еще заедем, на российские танки ведь они запрета не оформили, а зря» , — цитирует Журавлева NEWS.ru.
Напомним, Болгария со 2 октября ввела запрет на въезд машин с российскими номерами. Запрет распространяется как на легковые автомобили, так и большегрузы. 

Читайте также:

Политологи осудили запрет на въезд авто с российскими номерами в Болгарию

Россияне не смогут въехать в Болгарию на своём авто

Песков назвал решение стран ЕС о запрете въезда российских машин абсурдным

#автомобили
#танки
#запрет
#ес
#болгария
#сво
#рф
Читайте нас в
В ДНР считают, что Великая Отечественная война все еще продолжается
Гагин, комментируя заявление экс-министра Канады: ВОВ все еще продолжается
02 октября 2023, 17:17

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Великая Отечественная война все еще продолжается, в интервью «РИА Новости».
Ранее бывший министр юстиции Канады Ирвин Котлер, высказываясь о скандале с бывшим эсэсовецем Ярославом Хунком, которому стоя аплодировал весь канадский парламент, заявил, что его страна стала убежищем для нацистов. 

«Ну вот, бывший министр юстиции Канады наконец-то официально признал, что Канада после Великой Отечественной войны стала прибежищем нацистских преступников. Да, это действительно так. Так что Великая Отечественная война не закончилась, она продолжается», - прокомментировал ситуацию Гагин. 

Читайте также: 

США начали подготовку украинских повстанцев, на случай падения Киева

«Мы вступаем в ЕС?»: Захарова сыронизировала на слова Бербок о расширении Евросоюза

«От Лиссабона до Луганска»: Бербок предсказала будущее Евросоюза
#война
#министр
#великая отечественная война
#парламент
#канада
#днр
Читайте нас в
В Казахстане составляют «черный список» лиц, высказывающих негатив в сторону Астаны
МИД Казахстана рассказал о ведении стоп-листа иностранцев за критику страны
02 октября 2023, 16:45

Фото: iStock/freedarst

В Казахстане составляют список иностранных граждан, высказывающихся негативно в сторону страны, впоследствии им будет запрещен въезд в Республику. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров во время брифинга.
«Такой список мы ведем, но это рабочий список, и мы его разглашать не будем. Число тоже не могу назвать. Закрываются границы, и этот человек не сможет заехать», - прокомментировал ситуацию Смадияров.

Он также отметил, что такие списки ведет каждое государство. 

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сначала заявил о том, что государство поддерживает и внедряет антироссийские санкции Запада, а потом сообщил, что страна не является «анти-Россией». По словам директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева, Токаев пытается угодить всем сторонам, чтобы оставаться в выгодном положении.

Читайте также: 

Казахстан оказался в западне из-за антироссийской политики

Член ЦИК Казахстана Утемисов: Комиссия готова провести референдум по строительству АЭС

Orda.kz: МИД Казахстана сообщил об уходе генконсула РФ Боброва со своей должности после слов о русском языке
#государство
#казахстан
#мид
Читайте нас в
Азербайджан раскрыл детали планов реинтеграции армян Карабаха
02 октября 2023, 16:43

Фото: iStock/scaliger

Жителей Карабаха могут привлечь к работе специальных представительств.
ТАСС пишет, что администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева раскрыла детали планов реинтеграции армян Карабаха.
 
«Независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого», - сказано в заявлении администрации.
По планам, «управление на территориях проживания армян осуществляется посредством специальных представительств президента Азербайджана». Жителей могут привлечь к работе специальных представительств. На основе выборов сформируют муниципалитеты.
 
Армянскому населению Карабаха гарантируют право на сохранение и развитие культуры, вероисповедание и армянский язык.  

Ранее сообщалось, что в Армению из Нагорного Карабаха уже переехали 70,5 тысяч человек. По информации из открытых источников, население непризнанной Нагорно-Карабахская республики составляло более 150 тысяч человек, 99,7 процентов из которых – армяне.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что совсем скоро в НКР совсем не останется армян.

Читайте также:

В Армении заявили о скором завершении переезда всех желающих из Карабаха

Алиев: Около двух тысяч вынужденных переселенцев вернулись в Нагорный Карабах

Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана
#армения
#нагорный карабах
#азербайджан
Читайте нас в
США начали подготовку украинских повстанцев, на случай падения Киева
Politico: США готовят сопротивление из «простых украинцев» при новых потерях
02 октября 2023, 16:33

Фото: iStock/ValleraTo

Соединенные Штаты Америки готовят сопротивление из «простых украинцев», на случай если Киев продолжит нести потери, об этом изданию Politico сообщил чиновник из Госдепа, пожелавший остаться анонимным.
«Одна из целей включает создание «плана сопротивления на национальном уровне». Это может означать, что простые украинцы будут оказывать сопротивление, если Россия завоюет больше земель», - прокомментировал ситуацию сотрудник Госдепа.

При этом, в чем именно заключается план американского правительства, чиновник не уточнил. 

При этом, ранее Politico писало, что реальные цели Соединенных Штатов на Украине простираются от внедрения протоколов НАТО до приватизации банков. Об этом сказано в расширенной версии документа «Всеобщей стратегии страны», которая попала в руки к журналистам.

Читайте также: 

Байден пообещал союзникам США и Украине, что поддержка не прекратится

В НАТО заявили, что не планируют размещать новое ядерное оружие в Европе

Экс-разведчик Риттер: Поставка Киеву ракет Taurus — путь к войне внутри Германии
#россия
#план
#нато
#украина
#сша
Читайте нас в
В США раскрыли заговор Госдепа против Украины
США хотят приватизировать украинские банки и внедрить Киеву протоколы НАТО
02 октября 2023, 16:23

Фото: iStock/JARAMA

Реальные цели Соединенных Штатов на Украине простираются от внедрения протоколов НАТО до приватизации банков, пишет издание Politico со ссылкой на засекреченный документ Госдепа.
«Конфиденциальная версия документа «Всеобщей стратегии страны» в три раза больше (чем версия, опубликованная Госдепом) и содержит намного больше деталей о целях США на Украине, от приватизации ее банков, помощи школам в изучении английского языка до принятия украинской армией протоколов НАТО», - прокомментировали ситуацию в издании. 

Ранее стало известно, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам был удивлен, узнав о принятом в США проекте финансирования работы правительства, в котором не предусмотрено выделение финансов на помощь Киеву. Он также добавил, что Евросоюз не только продолжит оказывать постоянную поддержку Украине, «но и увеличит ее».

Читайте также: 

Bloomberg: Зеленский увидел признаки того, что помощь Запада начинает иссякать

Парламент Украины обвинил Маска в российской пропаганде из-за шутки о Зеленском

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский виноват в плохих отношениях со Словакией
#сша
#помощь
#страны
#нато
#евросоюз
#украина
#банк
#школы
Читайте нас в
Politico: США хотят, чтобы Украина приняла стандарты НАТО
02 октября 2023, 16:13

Фото: iStock/Michele Ursi

США считают, что Украина должна принято стандарты НАТО вне зависимости от того, что Киев еще далек от вступления в альянс. Такие данные приводит издание Politico, ссылаясь на документ «Комплексная стратегия страны», часть которого ранее была засекреченной.
«Хотя военный альянс НАТО не близок к разрешению Украине вступить, американская стратегия часто говорит о желании заставить украинских военных принять стандарты НАТО», - говорится в статье.

Таким образом, Вашингтон считает, что украинское Минобороны должно организовать корпусы, состоящие из профессиональных младших офицеров и унтер-офицеров, также как это происходит в НАТО. Также под стандарты НАТО должны подогнать формат и содержание украинских военнослужащих.

Издание также сообщает, что реальные цели Соединенных Штатов на Украине простираются от внедрения протоколов НАТО до приватизации банков. Согласно статье, конфиденциальная версия документа «Всеобщей стратегии страны» в три раза больше (чем версия, опубликованная Госдепом) и содержит намного больше деталей о целях США на Украине, от приватизации ее банков, помощи школам в изучении английского языка до принятия украинской армией протоколов НАТО.

Читайте также:

«Вашингтон бросит Киев под поезд» — считают в Италии

США пожертвовали Украиной, чтобы избежать шатдауна

На Украине обиделись на Илона Маска за шутку про Зеленского
#сша
#поезд
#страны
#маска
#нато
#минобороны
Читайте нас в
«Вашингтон бросит Киев под поезд» — считают в Италии
Bloomberg: Зеленский увидел признаки того, что помощь Запада начинает иссякать
02 октября 2023, 16:12

Фото: iStock/Стрингер

Западная помощью Украине медленно, но верно иссякает, об этом пишет итальянская журналистка Флавия Краузе-Джексон в статье для Bloomberg.
«Если вы — Владимир Зеленский, вас сейчас мало утешают искренние заверения Джо Байдена о том, что Штаты не уйдут от Украины. Если вы — российский лидер Владимир Путин, то сделаете логический вывод, что Вашингтон намерен «бросить Киев под поезд», - прокомментировала ситуацию Краузе-Джексон. 

Обозреватель напомнила, что из государственного бюджета Соединенных Штатов убрали пункт о финансировании Украины. Так американское правительство пытается «спастись», в преддверии выборов 2024 года, считает Краузе-Джексон.

Журналист отметила, что крайний визит Зеленского в американский Белый дом был гораздо менее теплым, чем предыдущий, и это заметили все союзники Киева в Европе.

Читайте также: 

«Мы вступаем в ЕС?»: Захарова сыронизировала на слова Бербок о расширении Евросоюза

Бербок заявила, что Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска

Парламент Украины обвинил Маска в российской пропаганде из-за шутки о Зеленском
#владимир путин
#владимир зеленский
#сша
#помощь
#украина
#европа
#финансы
Читайте нас в
США пожертвовали Украиной, чтобы избежать шатдауна
Шатдаун в США: причины, последствия, как удалось избежать
02 октября 2023, 15:49

Фото: iStock/rarrarorro

Пресс-служба Белого дома накануне запустила в социальной сети Х обратный отсчет до возможной приостановки работы федерального правительства США. Однако американский Сенат одобрил проект временного финансирования правительства, что отсрочило коллапс власти в ближайшие дни. Редакция «Радио 1» расскажет о причинах шатдауна, его последствиях и о том, стоит ли Украине ожидать финансовую помощь от США в дальнейшем.

Шатдаун правительства США


Шатдаун представляет собой приостановку работы федерального правительства. Он наступает тогда, когда конгресс не успевает в отведенный срок согласовать бюджет страны на новый финансовый год.
В сообщении пресс-службы Белого дома, опубликованного в социальной сети Х говорилось, что такое явление может поставить под угрозу важную помощь в области снабжения «женщин и детей страны». Возможность наступления шатдауна прокомментировал президент США Джо Байден. Он заявил, что приостановка деятельности правительства неприемлема, а разногласия сеют некоторые представители конгресса.

За несколько часов до наступления шатдауна, действующий американский лидер утвердил проект продления финансирования правительства страны на 45 дней. Он назвал предотвращение кризиса хорошей новостью и выразил надежду на то, что республиканцы поддержат предоставление помощи Киеву в дальнейшем.


Причины шатдауна в США


                                                                                                                 Фото:iStock/Sergey Dolgikh

Одной из причин, по которой члены конгресса США не смогли достичь договоренностей по бюджету страны на будущий год, стала финансовая помощь Украине, с предоставлением которой не согласны некоторые представители правительства. Прежде представители Республиканской и Демократической партии договорились о сокращении финансовой поддержки Украины. Несмотря на соглашение, в проект бюджета было внесено выделение Киеву 6 млрд долларов. Это стало причиной возникновения очередных разногласий, связанных с распределением бюджета страны.

Во время нахождения у власти действующего президента США Джо Байдена, угроза шатдауна возникала неоднократно.
 
 

Последствия для Украины


Издание Newsweek оценило последствия приостановки деятельности правительства США для Украины. По мнению авторов статьи, это может стать для киевских властей катастрофой. Шатдаун затронет все сферы деятельности правительства США, а также не позволит властям поддерживать Украину и выделять ей средства на военные нужды.  

По информации Politico, Пентагон не сможет заключать контракты с оборонной промышленностью и помощь Украине прекратится не только финансовая, но и военная.  


Джо Байден подписал закон о временном финансировании правительства США


                                                                                                                 Фото: сайт Кремля 

Американский президент Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней. Согласно документу, в этот период помощь Украине предоставляться не будет, сообщает пресс-служба Белого дома. Действовать закон о продлении финансирования правительства будет до 17 ноября.

Спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти заявил, что несмотря на то, что финансовая помощь в документе о продлении финансирования американского правительства не предусмотрена, она может быть направлена, если будет принят отдельный соответствующий закон.

 


Как часто объявляли шатдаун в США?


Согласно статистике, опубликованной изданием The Washington Post, работа госструктур США приостанавливалась с 1982 года восемь раз. Периоды шатдауна в стране длились от трех дней до одного месяца. Авторы статьи пояснили, что впервые о возможности объявления шатдауна в США заявил генеральный прокурор США Бенджамин Сивилетти в 1980 году. Он был убежден, что правительственные учреждения не должны осуществлять свою деятельность, если для обеспечения их полноценной работы нет средств.


Читайте также:

Трамп рассказал, как бы предотвратил конфликт на Украине

Байден признал неготовность предотвратить шатдаун правительства США

Байден: США не могут перестать помогать Украине «ни при каких обстоятельствах»


#сша
#военные
#соглашение
#президент
#бюджет
#страны
#джо
Читайте нас в
Достижения.рф