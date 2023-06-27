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На Украине предложили переименовать город Запорожье из-за несоответствия нормам украинского языка
Подконтрольный Киеву город Запорожье намерены переименовать. Об этом пишет издание «Страна.ua», ссылаясь на Нацкомиссию по стандартам государственного языка на Украине.
Сообщается, что данные меры намерены принять из-за того, что название города не соответствует нормам украинского языка и касается российской империи. Комиссия не предоставила более подробных данных относительно причин переименования, однако, отмечается, что украинские власти в течение полугода должны принять решение о перемене названия или обосновать его неизменность.
Ранее «Радио 1» сообщало, что со здания Харьковского академического театра убрали упоминания о Пушкине.
Сообщается, что данные меры намерены принять из-за того, что название города не соответствует нормам украинского языка и касается российской империи. Комиссия не предоставила более подробных данных относительно причин переименования, однако, отмечается, что украинские власти в течение полугода должны принять решение о перемене названия или обосновать его неизменность.
Анастасия Крестьянова