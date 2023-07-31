На Украине предрекли начало революции

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На Украине нежелающих служить граждан заключают в тюрьмы, хватают на улицах и тащат в военкоматы, все эти действия создают условия для назревания революционных настроений в стране, завил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Это добром не закончится. На Украине зреют все условия для революции», - прокомментировал ситуацию Соскин.
По его словам, количество политических заключенных сейчас является самым большим в Европе.
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