На Украине предрекли скорое падение режима Зеленского

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Украинский лидер Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» вскоре потеряют власть в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Соскин считает, что на фоне скандала с бизнесом сына главы США Хантером Байденом, самого главу Штатов вскоре подведут к импичменту.
Семья американского лидера Джо Байдена получала финансирование от «олигархов» из-за рубежа, в том числе, из России. В том числе, в списке инвесторов значится имя российской предпринимательницы Елены Батуриной. В прошлом году она, якобы, перевела в подставную компанию семьи Байдена и их партнеров порядка 3,5 миллионов долларов.
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«Это сразу приведет к отставке Зеленского и «Слуг народа». Тогда придется отменять военное положение и проводить выборы. Для Зеленского приходит тяжелая осень. Его падение произойдет именно через Соединенные Штаты», - прокомментировал ситуацию Соскин.
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Евгения Парфентьева