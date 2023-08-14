Радио1
Главная / Новости / Политика/ На Украине предрекли скорое падение режима Зеленского

На Украине предрекли скорое падение режима Зеленского

Соскин: Зеленский потеряет власть после импичмента Байдена
14 августа 2023, 16:25

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Украинский лидер Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» вскоре потеряют власть в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Соскин считает, что на фоне скандала с бизнесом сына главы США Хантером Байденом, самого главу Штатов вскоре подведут к импичменту.

«Это сразу приведет к отставке Зеленского и «Слуг народа». Тогда придется отменять военное положение и проводить выборы. Для Зеленского приходит тяжелая осень. Его падение произойдет именно через Соединенные Штаты», - прокомментировал ситуацию Соскин.


Семья американского лидера Джо Байдена получала финансирование от «олигархов» из-за рубежа, в том числе, из России. В том числе, в списке инвесторов значится имя российской предпринимательницы Елены Батуриной. В прошлом году она, якобы, перевела в подставную компанию семьи Байдена и их партнеров порядка 3,5 миллионов долларов.

Читайте также:

«Страна.ua»: Запад хочет видеть новым министром обороны Украины женщину

Экс-разведчик Риттер: Непрофессионализм Зеленского — секретное оружие России

Зеленский решил уволить всех областных военкомов Украины из-за взяток и цинизма
#владимир зеленский
#джозеф байден
Читайте нас в
В Подмосковье стартовала агитация перед Единым днём голосования
14 августа 2023, 17:48

Фото: Фотобанк МО

В средствах массовой информации Московской области 14 августа начался агитационный период в рамках выборов губернатора, дополнительных выборов депутата Мособлдумы и выборов депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«Предвыборной агитацией являются призывы голосовать за или против кандидата, публичное выражение предпочтения кому-либо из кандидатов, за исключением обнародования результатов опроса общественного мнения,  описание возможных последствий избрания того или иного кандидата, распространение сведений о кандидатах в сочетании с позитивными или негативными комментариями», – отметили в Мособлизбиркоме. 
Помимо этого, агитацией можно считать информацию о деятельности кандидатов, не связанной с их профессиональными обязанностями, деятельность, способствующую формированию положительного или отрицательного отношения избирателей к конкретному кандидату.

Бесплатное эфирное время для агитации по выборам губернатора Московской области предоставляют радиоканал «Радио 1», а также телеканалы «360» и «360 Новости». Для зарегистрированных кандидатов на каждом радио- и телеканале выделяется по 30 минут эфирного времени и 30 минут – для совместных агитационных мероприятий. 
 
Газета «Ежедневные новости. Подмосковья» предоставляет кандидатам бесплатную печатную площадь не менее 10% от общего объёма еженедельной печатной площади.
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

Читайте также:

Зампред Общественной палаты Подмосковья Ульянов: Участие в выборах — это право или даже обязанность

Мособлизбирком представил список зарегистрированных кандидатов в губернаторы Подмосковья

Жители Подмосковья могут отдать свой гражданский долг приняв участие в выборах-2023


 

#выборы
#едг
#дэг
#голосование
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Российский МиГ-29 вынудил норвежский патрульный самолет отвернуть от границы РФ
14 августа 2023, 17:27

Фото: iStock/TebNad

Российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-29 из-за норвежского патрульного самолета над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Минобороны России.
При приближении истребителя «иностранец» развернулся, нарушения государственной границы не случилось.

В ведомстве отметили, что российский истребитель выполнял полет в строгом соответствии с международными воздушными правилами.

Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на понедельник, 14 августа, ракетный удар по местам производства и хранения безэкипажных украинских катеров. Отмечается, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты были поражены.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР. По его словам, Су-34 поразили два пункта дислокации ВСУ, где базировалась штурмовая бригада для осуществления атак. 

Читайте также:

Украина обсудила с ФРГ перспективы сотрудничества для восстановления страны

Норвегия поставит Украине антидроновую систему стоимостью выше 70 млн долларов

Минобороны РФ заявило о поражении пунктов дислокации ВСУ
#минобороны рф
#ночь
#украина
#нарушения
#фрг
#днр
#всу
#удар
#истребители
Читайте нас в
Украина обсудила с ФРГ перспективы сотрудничества для восстановления страны
Шмыгаль обсудил с Линднером перспективы сотрудничества для восстановления страны
14 августа 2023, 17:08

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с министром финансов Германии Кристианом Линднером перспективы сотрудничества Украины с немецкими кредитными учреждениями для восстановления страны. Об этом Шмыгаль сообщил в своем телеграм-канале.
Шмыгаль надеется, что бизнес Германии будет участвовать в восстановлении Украины. 

«Украина получила от Германии более 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи, большинство в виде гранта...Кристиан Линднер подчеркнул, что Германия будет и в дальнейшем поддерживать Украину, а наши проекты сотрудничества будут иметь долговременный характер», — отметил украинский премьер.

Напомним, ранее выяснилось, что норвежская международная технологическая группа Kongsberg Gruppen поставит Киеву систему борьбы с беспилотниками, стоимость которой составляет более 70 миллионов долларов. Сообщается, что поставка системы будет происходить через Международный фонд поддержки Украины.

Читайте также:

Норвегия поставит Украине антидроновую систему стоимостью выше 70 млн долларов

Истребитель МиГ-29 не допустил нарушения границы РФ самолетом «Посейдон» ВВС Норвегии

Минобороны: ВС России нанесли удар по местам хранения морских дронов ВСУ
#евро
#бизнес
#украина
#проекты
#фонд
#нарушения
#германия
#всу
#удар
#рф
#норвегия
Читайте нас в
Истребитель МиГ-29 не допустил нарушения границы РФ самолетом «Посейдон» ВВС Норвегии
14 августа 2023, 16:30

Фото: iStock/Milous

Истребитель МиГ-29 не допустил нарушения государственной границы РФ приблизившимся к ней самолетом ВВС Норвегии Р-8А «Посейдон» над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на понедельник, 14 августа, ракетный удар по местам производства и хранения безэкипажных украинских катеров. Отмечается, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты были поражены.

Ранее  начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР. По его словам, Су-34 поразили два пункта дислокации ВСУ, где базировалась штурмовая бригада для осуществления атак. ВС РФ также ликвидировали склад боеприпасов и тяжелой военной техники противника.

Читайте также:

Минобороны: ВС России нанесли удар по местам хранения морских дронов ВСУ

Норвегия поставит Украине антидроновую систему стоимостью выше 70 млн долларов

Минобороны РФ заявило о поражении пунктов дислокации ВСУ
#минобороны рф
#ночь
#днр
#всу
#вс рф
#удар
#истребители
Читайте нас в
Норвегия поставит Украине антидроновую систему стоимостью выше 70 млн долларов
14 августа 2023, 15:51

Фото: iStock/Derek Brumby

Норвежская международная технологическая группа Kongsberg Gruppen поставит Киеву систему борьбы с беспилотниками, стоимость которой составляет более 70 миллионов долларов. Об этом сообщает правительство Норвегии.
Сообщается, что поставка системы будет происходить через Международный фонд поддержки Украины.

Напомним, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что совокупная помощь Украине от Европейского союза достигла €20 млрд, начиная с февраля 2022 года. Он пояснил, что общая сумма «составляет около 20 млрд евро», и включает в себя «двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира в размере €5,6 млрд евро».

Ранее республиканские члены конгресса США призвали президента Джо Байдена отозвать запрос на предоставление Украине финансовой помощи в размере 24 млрд долларов.

Читайте также:

«Известия»: Евросоюз поставил Украине военной помощи уже на 20 миллиардов евро

UnHerd: немецкие «Леопарды» стали жертвами российских охотников за танками

Сенатор Ковитиди: США готовятся к президентским выборам, им уже становится не до Украины
#сша
#евро
#помощь
#финансирование
#фонд
#поставки
#ес
#евросоюз
Читайте нас в
Шойгу распорядился наладить производство авиационной ракеты
Шойгу поручил в кратчайшие сроки наладить производство ракеты РВВ-МД
14 августа 2023, 15:35

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился в ближайшее время наладить производство авиационной управляемой ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-МД, которую представляет на форуме «Армия-2023» предприятие НПО «Курганприбор». Об этом пишет агентство ТАСС.
Глава оборонного ведомства посетил предприятие «Курганприбор» и обратил внимание на размещенные стенды с опубликованным ​на них вооружением. 

Шойгу обратился к генеральному директору организации с заявлением о том, что в самые ближайшие строки необходимо нарастить производство ракет класса РВВ-МД. В свою очередь, ​представитель предприятия Федор Колосовников заверил, что организация приложит все усилия для того, чтобы ​исполнить данное распоряжение министра. 

Читайте также: 

Мантуров рассказал об особенностях техники, выставленной на форуме «Армия-2023»

Лихачев заверил Путина, что «Росатом» полностью выполнит гособоронзаказ 2023 года

Шойгу: разрекламированная западная техника в бою оказалась не безупречной
#производство
#техника
#предприятия
#шойгу
Читайте нас в
Вучич смеется в лицо Западу и отказывается предавать Россию
CNN: Сербия осталась союзником России, несмотря на давление Запада
14 августа 2023, 14:28

Фото: РИА Новости/Стрингер

С самого начала конфликта между Россией и Украиной западные страны старались перетянуть Сербию на свою сторону, однако, Белград остался на стороне Москвы, пишет CNN.
«Нам говорили, что Вучич присоединится к санкциям и покажет, что он действительно на нашей стороне. Этого не случилось. Нам говорили, что он не пойдет на сближение с Россией. Он подписал соглашение о безопасности с Путиным в сентябре. Раз за разом он смеется в лицо Западу», - прокомментировала ситуацию председатель Комитета по иностранным делам Великобритании Алисия Кернс.

В CNN подчеркнули, что даже спустя 18 месяцев после начала специальной военной операции Западу не удалось переманить Сербию на свою сторону и склонить ее к присоединению к антироссийским санкциям. 

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что пока он находится во главе страны, он не станет подписывать законы о трех полах или об однополых браках. Сербский лидер отметил, что подобные инициативы, в числе которых желание узаконить однополые браки, находят поддержку у премьер-министра страны Анны Брнабич, которая не скрывает, что придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации.

Читайте также:

Сербия запросит срочное заседание Совбеза ООН из-за угрозы в Косово

СМИ: Польша пропагандирует русофобию, чтобы отвлечь народ от внутренних проблем

Сербского министра исключили из партии из-за призывов к антироссийским санкциям
#сербия
#россия
#великобритания
#сво
#санкции
Читайте нас в
«Ростех» увеличит производство дронов-камикадзе «Ланцет»
«Ростех» увеличит производство применяемых в ходе СВО дронов-камикадзе «Ланцет»
14 августа 2023, 14:25

Фото: iStock/aapsky

Госкорпорация «Ростех» планирует значительно увеличить производство применяемых в зоне СВО дронов-камикадзе «Ланцет». Об этом сообщил замглавы госкорпорации Владимир Артяков на полях форума «Армия-2023».
По его словам, в зоне проведения спецоперации, потребность в таком виде вооружения достаточно высока. 

Артяков сообщил, что за прошедший год, производство дронов-камикадзе в России кратно увеличилось. Рассуждая о бронетехнике, он отметил, что объемы ее производства выросли в 4-5 раз. Замглавы госкорпорации также добавил, что изготовление некоторого вида вооружения в стране увеличилось в 20-30 раз. 

Читайте также: 

Лихачев заверил Путина, что «Росатом» полностью выполнит гособоронзаказ 2023 года

АЭС будут строить в Сибири и на Дальнем Востоке

Путин проводит встречу с главой «Росатома»
#производство
#вооружения
#россия
#дрон
Читайте нас в
Лихачев заверил Путина, что «Росатом» полностью выполнит гособоронзаказ 2023 года
14 августа 2023, 14:16

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что «Росатом» полностью выполнит гособоронзаказ 2023 года.
Напомним, президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым. Российский лидер в начале разговора поинтересовался, как идут дела у корпорации.

Ранее в рамках форума «Армия-2023» Путин сообщил, что государство готово к равноправному военно-техническому сотрудничеству со всеми странами, которые отстаивают свои интересы. Он также заявил о намерении Москвы расширять и углублять технологическое партнерство с другими государствами.

Глава государства также обратил внимание на то, что Россия предлагает сотрудничество в области подготовки военные кадров и организации боевых учений.

Читайте также:

Путин проводит встречу с главой «Росатома»

Путин рассказал об участниках форума «Армия-2023»

Шойгу: разрекламированная западная техника в бою оказалась не безупречной
#россия
#военные
#армия
#владимир путин
#президент
#сотрудничество
#техника
#лидер
#государство
#рф
#шойгу
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников