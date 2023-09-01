На Украине предъявили обвинение Элле Памфиловой

Генпрокуратура Украины предъявила заочное обвинение за подготовку предстоящих выборов в России председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой. Об этом сообщает офис генерального прокурора страны в телеграм-канале.
Отмечается, что речь идет о референдумах в присоединенных к России регионах. Председатель ЦИК проводила подготовку к проведению выборных мероприятий в органы МСУ на территориях, которые вошли в состав РФ в 2022 году.
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