На Украине признали, что против них выступают крупнейшие мировые державы

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Китай, Индия и Бразилия - союзники России и, соответственно, враги Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Такие большие страны, как Индия, Китай и Бразилия, они четко настроены на поддержку Москвы. То есть это, по сути, наши враги. Они открыто не позиционируют себя как противники Украины. Только благодаря тому, что на нашей стороне стояли США», - прокомментировал ситуацию Соскин.
Он также отметил, что сейчас от Киева отворачивается и его главный союзник - Соединенные Штаты.
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