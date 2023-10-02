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На Украине признали, что против них выступают крупнейшие мировые державы

Бывший советник Кучмы Соскин назвал Китай, Индию и Бразилию врагами Украины
02 октября 2023, 22:17
Фото: iStock/Liukov

Фото: iStock/Liukov

Китай, Индия и Бразилия - союзники России и, соответственно, враги Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Такие большие страны, как Индия, Китай и Бразилия, они четко настроены на поддержку Москвы. То есть это, по сути, наши враги. Они открыто не позиционируют себя как противники Украины. Только благодаря тому, что на нашей стороне стояли США», - прокомментировал ситуацию Соскин.

Он также отметил, что сейчас от Киева отворачивается и его главный союзник - Соединенные Штаты.


Ранее журналист CNN заявил, что западные партнеры Киева нанесли по нему серию серьезных ударов, в том числе связанных с финансовой поддержкой. Удары, о которых говорит обозреватель, это законопроект о государственных расходов США, в который не включили пункт о финансовой помощи Украине, а также победа на выборах в Словакии партии Smer, которая пообещала перекрыть потоки финансовой помощи Киеву.

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#сша
#китай
#индия
#бразилия
#россия
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Посольство России: Норвегия позволила себе неприемлемые выпады в адрес РФ
02 октября 2023, 22:41

Фото: iStock/Derek Brumby

Норвежские чиновники манипулируют историческими фактами, а также позволяют себе беспрецедентные выпады в адрес РФ, об этом заявили в Telegram-канале посольства России в Норвегии.
«В своей русофобской риторике норвежские руководители опустились до кощунственных параллелей с нацистами, оскорбив таким образом память тысяч советских людей, отдавших свои жизни при освобождении северной Норвегии», - прокомментировали ситуацию представители дипмиссии. 

В посольстве отметили, что норвежцы грубо манипулируют историческими фактами о Второй мировой войне. Помимо этого, ​в Норвегии проявляют явное неуважение у крупным, развивающимся державам, ставя под сомнение их суверенитет и независимость.

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#москва
#память
#норвегия
#посол
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В США не ожидают приезда Путина на саммит АТЭС
02 октября 2023, 22:00

Фото: kremlin.ru

Соединенные Штаты не ожидают, что российский лидер Владимир Путин приедет на саммит АТЭС в ноябре в Сан-Франциско, об этом заявил официальный представитель Госдепа США Мэтт Миллер.
«Мы обсуждаем маловероятные сценарии. Я не думаю, что Владимир Путин будет здесь. Его не будет в Сан-Франциско в ноябре, я думаю, всем это ясно», - прокомментировал ситуацию Миллер.

На вопрос о том, будут ли на саммите присутствовать представители российской делегации он ответил уклончиво. По словам Миллера, США выполнят свои обязательства «страны хозяйки», однако, в то же время, будут продолжать придерживаться санкционных мер. 

Ранее в руки журналистов издания Politico попал секретный документ, исходя из которого становится понятно, что реальные цели Соединенных Штатов на Украине простираются от внедрения протоколов НАТО до приватизации банков.

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#саммит
#владимир путин
#сша
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Кадыров одобрил кандидатуру дочери на пост зампреда правительства Чечни
Кадыров одобрил кандидатуру дочери Айшат на пост зампреда правительства Чечни
02 октября 2023, 21:38

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что одобрил предложение о назначении на должность заместителя председателя правительства региона по социальному блоку своей дочери Айшат Кадыровой, которая ранее занимала пост министра культуры республики. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.
По мнению Кадырова, его дочь накопила достаточный опыт работы, а также внесла значительный вклад в улучшение работы регионального министерства культуры. Сообщается, что пост министра культуры займет экс вице-премьер Чеченской Республики Муса Дадаев. Кадыров подчеркнул, что Дадаев зарекомендовал себя как профессионал.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин награди старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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#пост
#кадыров
#путин
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Западные партнеры Киева нанесли по нему серию серьезных ударов
CNN: Западные партнеры нанесли серию мощных ударов по Украине
02 октября 2023, 21:11

Фото: iStock/Silent_GOS

Западные партнеры Киева нанесли по нему серию серьезных ударов, в том числе связанных с финансовой поддержкой, пишет журналист Стивен Коллинсон в статье для CNN.
«Удары по Украине со стороны Вашингтона и Братиславы последовали в дополнение к ее размолвке по вопросу экспорта зерна с Польшей — одним из первых и самых верных союзников Киева. Спор заставил Варшаву предупредить Киев, что она может прекратить поставки оружия своему соседу», - прокомментировал ситуацию Коллинсон. 

Удары, о которых говорит обозреватель, это законопроект о государственных расходов США, в который не включили пункт о финансовой помощи Украине, а также победа на выборах в Словакии партии Smer, которая пообещала перекрыть потоки финансовой помощи Киеву. 

Ранее представитель Белого дома заявил, что у американского правительства есть средства на срочные потребности для военной помощи Украине, но не на долгосрочную поддержку.

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#сша
#словакия
#украина
#помощь
#финансы
#польша
#зерно
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Бывший агент ЦРУ напомнил правительству США об их грехах
Экс-агент ЦРУ: Российские генералы видят экспансию США, поэтому будут отвечать
02 октября 2023, 20:41

Фото: iStock/Sefa kart

Москва вполне естественно реагирует на военные провокации Вашингтона, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Если бы вы были русским генералом или аналитиком в разведывательном ведомстве, вы были бы сумасшедшим, если бы не рассматривали США как существенную угрозу. Более того, Соединенные Штаты разместили ракеты, способные нести ядерный заряд, в Румынии и Польше», - прокомментировал ситуацию Джонсон. 

Он также напомнил, что США отправляли свои войска в более чем 200 стран, правительства которых были не в курсе прибытия американской армии. 

Именно поэтому Джонсон считает, что российская армия вполне естественно реагирует на военные провокации, которые учиняет Вашингтон.

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#сша
#военные
#армия
#ракеты
#россия
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У Белого дома закончились деньги
У Белого дома нет средств на долгосрочную поддержку Украины
02 октября 2023, 20:09

Фото: iStock/Lazy_Bear

У Белого дома нет средств на долгосрочную поддержку Украины, об этом сообщил представитель американского правительства.
«У Белого дома есть средства на срочные потребности для военной помощи Украине, но не на долгосрочную поддержку», - прокомментировал ситуацию американский чиновник. 

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Киев упустил момент, когда мог заключить достаточно выгодный для себя мирный договор. По его мнению, Соединенным Штатам необходимо срочно прекратить спонсирование этого конфликта, поскольку Америка продолжает копить внешний долг и слабеть на глазах.

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#белый дом
#сша
#помощь
#украина
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Обозреватель Корнилов: Республиканцы «сковырнут» Байдена с помощью Украины
02 октября 2023, 20:00

Фото: РИА Новости/Стрингер

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов заявил, что «ни о какой из форм побед над российской армией со стороны ВСУ говорить не приходится». Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Корнилов отметил, что Украина перестала преобладать в списке приоритетов США. По мнению обозревателя, голосование в Конгрессе США по поводу бюджета показывает, что военная помощь Украине из него выпадает.

«Все это происходит на практике, а не является «плодом домыслов российской пропаганды», как любят порой заявлять западные политики и журналисты. Это факт, однозначно: чем дольше будет длиться конфликт, тем больше проблем будет испытывать Украина в плане ресурсной поддержки от США и Европы», — цитирует Корнилова Общественная служба новостей.

Эксперт пояснил, что ослабление поддержки Киева со стороны Вашингтона связано с внутриполитическими проблемами нынешнего американского руководства.

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#закон
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#поддержка
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#военная помощь
#служба
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В США осознали, что надежда на позитивный исход для Украины тает на глазах
Экономист Сакс: Условия мира с Россией ухудшатся для Украины из-за разгрома ВСУ
02 октября 2023, 19:30

Фото: iStock/JARAMA

Киев упустил момент, когда мог заключить достаточно выгодный для себя мирный договор, заявил экономист Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала Kim Iverson.
«Пора заключить мирный договор, который был на столе с самого начала. Его условия, конечно, ухудшились из-за успехов России на поле боя, но мы должны положить конец этому конфликту — за столом переговоров. А не так: сперва один 24 миллиардный пакет помощи, за ним еще один. Сколько еще украинцев должны погибнуть ради этого?», - прокомментировал ситуацию Сакс. 

По его мнению, Соединенным Штатам необходимо срочно прекратить спонсирование этого конфликта, поскольку Америка продолжает копить внешний долг и слабеть на глазах. 

Ранее издание Politico завладело секретными документами Госдепа, из которых стало ясно, что реальные цели Соединенных Штатов на Украине простираются от внедрения протоколов НАТО до приватизации банков.

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#сша
#украина
#сво
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Верховный суд США не стал запрещать Трампу баллотироваться в президенты
02 октября 2023, 19:15

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Верховный суд США отказался рассматривать требование запретить бывшему президенту Дональду Трампу участвовать в выборах, сообщается в официальном документе, размещенном в открытом доступе.
«Ходатайство об истребовании дела отклонено», - прокомментировали ситуацию в документе. 

Ранее республиканец Джон Кастро подал иск с требованием не допускать Трампа до выборов как «бунтовщика и мятежника». Речь идет о штурме Белого дома, который произошел в январе 2021 года. Бывшего главу США подозревали в причастности к этим беспорядкам, однако, суд не смог доказать его вину. 

При этом, суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Согласно решению суда Нью-Йорка, экс-президент США ежегодно преувеличивал свое состояние на миллиарды долларов в финансовых отчетах, предоставляемых банкам и страховым компаниям.

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#суд
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