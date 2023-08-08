На Украине признали наличие разногласий на саммите в Джидде

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что в ходе переговоров в Джидде не удалось согласовать все пункты предложенного киевской стороной «формулы мира». Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».
По его словам, согласия не удалось достичь со странами Глобального Юга по «тяжелым пунктам» — в частности, об ответственности России и ее руководства.
По словам Ермака, для утверждения мирного плана Зеленского, скорее всего, потребуется два саммита, на одном из которых будет принято рамочное соглашение, а на втором план будет доработан.
Напомним, в субботу, 5 августа, в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, кроме России.
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«Есть пункты, по которым вообще нет возражений, и есть те, по которым диалог продолжается. Еще нужно работать со странами Глобального Юга по тяжелым пунктам, как то — ответственность российского руководства. Но не потому, что они против, а потому что им нужно больше объяснений, как это будет происходить»,— рассказал Ермак (цитата по РБК).
МИД: без участия России никакие встречи по Украине не имеют добавленной стоимости
Напомним, в субботу, 5 августа, в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, кроме России.
Ранее представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что встреча по Украине в Джидде не имеет отношения к мирному процессу, так как на него не пригласили Россию. По словам Ульянова, на данный момент реальная политика в международных отношениях заменяется пиаром и мероприятиями, которые носят пропагандистский характер.
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Артем Путинцев