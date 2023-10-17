На Украине признали невозможность отказаться от помощи Запада

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Украина не в состоянии отказаться от внешней финансовой помощи и самостоятельно пополнять бюджет страны. Такое заявление сделал глава министерства финансов Украины Сергей Марченко в беседе с изданием «Укринформ».
Как заявляет глава украинского Минфина, Киев не сможет изменить налоговую политику, а способов увеличения доходов сейчас практически нет. По словам Марченко, правительство Украины работает над разными мерами обеспечения поступлений в бюджет, в том числе введением акцизов, но на это может уйти много времени. Министр финансов также заявил, что ведомство рассматривает введение акцизов и легализацию игорного бизнеса.
Марченко подытожил, что даже если российско-украинский конфликт закончится завтра, то страна не сможет «радикально уменьшить зависимость от внешней поддержки».
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«Я скажу откровенно, даже если мы решим все эти наши внутренние проблемы, это не позволит нам перекрыть потребности во внешнем финансировании», — признался Марченко.
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Алина Юрчак