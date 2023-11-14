На Украине признали печальное состояние оборонной промышленности ЕС

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз не сможет выполнить свое обещание и передать Киеву миллион снарядов.
«Причина этой проблемы — не отсутствие политической воли ЕС поддерживать Украину, а печальное состояние оборонной промышленности, не способной произвести достаточное количество снарядов», — пояснил Кулеба.
По словам украинского главы МИД, ЕС мешает бюрократия и некие «несинхронизированные вещи». Он подчеркнул, что Украина «громко бьет в колокола».
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