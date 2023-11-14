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На Украине признали печальное состояние оборонной промышленности ЕС

Кулеба: ЕС не сможет передать Киеву миллион снарядов к весне 2024 года
14 ноября 2023, 13:00
Фото: iStock/ValtimorN

Фото: iStock/ValtimorN

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз не сможет выполнить свое обещание и передать Киеву миллион снарядов.
«Причина этой проблемы — не отсутствие политической воли ЕС поддерживать Украину, а печальное состояние оборонной промышленности, не способной произвести достаточное количество снарядов», — пояснил Кулеба.

По словам украинского главы МИД, ЕС мешает бюрократия и некие «несинхронизированные вещи». Он подчеркнул, что Украина «громко бьет в колокола».


Ранее британское издание The Economist сообщало, что Соединенным Штатам Америки не удастся догнать Россию по производству снарядов даже к 2025 году. Конфликт на Украине показал Соединенным Штатам, насколько скудны их запасы оружия. В настоящий момент они всеми силами стараются нарастить выпуск снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.

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#снаряд
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«Конкуренция растёт»: Украина уже не представляет прежнего интереса для Запада
WP: Интерес США к Украине упал ниже, чем когда-либо
14 ноября 2023, 13:33

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинский конфликт престал представлять прежний интерес для американского Конгресса, об этом пишет The Washington Post.
«Но интерес конгресса к финансированию ее борьбы с вторжением российских войск упал ниже, чем когда-либо, и растущая конкуренция со стороны других приоритетов национальной безопасности, включая Израиль и южную границу США, может предвещать конец продолжению американской помощи своему приведенному в боеготовность европейскому союзнику», - прокомментировали ситуацию авторы статьи.

В то же время, в Washington Post отметили, что союзники Киева знают, что у Вооруженных сил Украины иссякают как время, так и деньги. Будет ли Конгресс продолжать выделять средства в поддержку Киеву, либо переключится на более перспективные цели - покажет время. 

Ранее американский журнал Newsweek опубликовал разговор с сотрудником Конгресса США, пожелавшим остаться анонимным. В нём он  заявил, что США  уже не уверены, готовы ли сохранять нынешний уровень поддержки Украины, не говоря о том, чтобы увеличить её.

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#украина
#сво
#финансирование
#конгресс сша
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Economist: Конфликт на Украине может продлиться ещё пять лет
14 ноября 2023, 12:19

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Западные лидеры всё чаще предполагают, что конфликт на Украине может продлиться ещё пять лет, об этом пишет британское издание The Economist.
«Западные чиновники все чаще полагают, что война на Украине может затянуться еще на пять лет», - прокомментировали ситуацию в издании. 

Журналисты отметили, что в настоящий момент ни российская, ни украинская сторона не готовы на компромисс. 

При этом, ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермака заявил, что 2024 год стане критически важным для Украины в конфликте с Россией. Он также призвал руководства западных стран поставить на Украину дополнительные системы противовоздушной обороны до зимы.

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#украина
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#журналисты
#война
#чиновники
#сво
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Израиль объявил о гуманитарной паузе в районе Газы Дарадж-Туффа
14 ноября 2023, 11:54

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о гуманитарной паузе от боевых действий в городе Газа, об этом сообщили на странице ЦАХАЛ в социальной сети X.
«С 10.00 до 14.00 (11.00 и 15.00 мск) в районе Газы Дарадж-Туффа будет тактическая пауза в военной операции в гуманитарных целях», - сообщили представители израильской армии. 

В ЦАХАЛ отметили, что за это время мирные жители могут покинуть районы, в которых разворачиваются боевые действия. 

Напомним, сейчас армия обороны Израиля проводит наземную операцию на территории сектора Газа. Ранее агентство The Reuters заявляло, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости.

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#израиль
#армия
#сектор газа
#палестина
#война
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В офисе Зеленского сделали устрашающее заявление
Ермак: 2024 год решающим в конфликте с Россией
14 ноября 2023, 11:52

Фото: iStock/alzay

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермака заявил, что 2024 год стане критически важным для Украины в конфликте с Россией, передает Bloomberg.
«Приближается переломный момент. Следующий год будет решающим», — заявил Ермак.

Он также призвал руководства западных стран поставить на Украину дополнительные системы противовоздушной обороны до зимы.

Ранее Ермак не согласился с идеей бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Украина должна вступить в альянс без новых регионов РФ. По его словам, основные принципы киевских властей - это независимость, территориальная целостность, суверенитет. Напомним, Расмуссен считает, что вопрос о членстве Киева нельзя откладывать в 2024 году.

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#конфликт
#украина
#офис
#поставки
#нато
#рф
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Пашинян не примет участие в заседании ОДКБ в Минске
14 ноября 2023, 11:39

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко о том, что не примет участие на предстоящем заседании ОДКБ. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.
Уточняется, что Пашинян переговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они обсудили вопросы, которые касаются организации заседания Совета ОДКБ. Напомним, оно состоится 23 ноября в Минске.

«Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Белоруссии, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение», - говорится в сообщении кабмина Армении.

Ранее Пашинян заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике.

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#министр
#армения
#лукашенко
#россия
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Путин подписал поправки к закону о выборах президента
14 ноября 2023, 11:36

Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин подписал поправки к закону о выборах президента, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, поправки касаются проведения выборов в период военного положения.

Также изменяются правила съёмки на избирательных участках. К работе в качестве корреспондента на выборы теперь будут допускаться только те представители СМИ, которые оформлены в своей организации по трудовому договору. 

Напомним, ранее Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России предложил обсудить повышение эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности страны.

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#владимир путин
#закон
#поправки
#выборы
#президент
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«Страна»: В Киеве грузовой поезд сошел с рельсов
14 ноября 2023, 10:38

Фото: iStock/remik44992

В Киеве с рельсов сошел грузовой поезд. Об этом пишет украинское издание «Страна».
«В Киеве сошел с рельсов грузовой поезд, пишут телеграм-каналы», - говорится в сообщении украинского издания.

Уточняется, что в настоящее время перекрыто движение кольцевой электрички между станциями Почайна и Святошино. Восстановить повреждения планируется до 10 часов (11.00 по московскому времени).

11 ноября 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в результате подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе Московских железных дорог.

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#поезда
#пассажир
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Санду заявила, что долг Молдавии перед «Газпромом» составляет $9 млн
14 ноября 2023, 10:23

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Президент Молдавии Майя Санду сообщила об ответственности «Газпрома» как акционера «Молдовагаза» за долги.
Президент сообщила о доказательствах того, что долг Молдавии перед «Газпромом» составляет не $700 млн, а $9 млн.

«У нас есть доказательства, которые говорят, что долг Республики Молдова составляет не $700 млн, а $9 млн», — заявила Майя Санду в эфире Radio Moldova.
По её словам, «Газпром» - акционер «Молдовагаза» и несёт ответственность за долги.

Ранее наблюдательный совет «Молдовагаза» не согласовал отчёт аудита долга компании перед «Газпромом». Его опубликовало молдавское Министерство энергетики в сентябре.

6 сентября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что власти республики готовы оплатить $8,6 млн долга «Газпрому».

Ранее президент Молдавии Майя Санду допустила, что страна может стать членом Европейского союза «в два шага — сначала правый берег Днестра, а затем — левый» в том случае, если не удастся найти решение приднестровского конфликта. Об этом молдавский лидер заявила в интервью Radio Moldova.

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#газпром
#политика
#долги
#деньги
#новости
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В НАТО признали, что уже устали помогать Украине
Помощник генсека НАТО признал, что помогать Украине становится все сложнее
14 ноября 2023, 09:35

Фото: iStock/Prostock-Studio

Чем дольше длится вооруженный конфликт на Украине, тем сложнее западным союзникам помогать ей, об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил в интервью для «Асахи».
«Украина сражается за свободу своей страны, но одновременно и за нас. Если наступит усталость от помощи, это будет ударом по международной безопасности. Чем дольше длится война, тем сложнее оказывать помощь, но для воюющих украинцев ситуация гораздо более тяжелая, чем для нас, помогающих только оружием и деньгами», - прокомментировал ситуацию ван Вил.

Помощник генерального секретаря также добавил, что в альянсе уверена в необходимости продолжать оказывать военную помощь УКраине. В завершении ван Вил отметил, что, по его мнению, Североатлантический альянс оказывает достаточную помощь Вооруженным силам Украины. 

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