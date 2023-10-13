На Украине продают все, что можно продать, заявил Путин

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Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине продают все, что можно продать. Об этом Путин сообщил на заседании Совета глав государств — членов СНГ.
Глава российского государства пояснил, что имеется информация о продажах вооружения Украиной, в том числе на Ближний Восток. Путин выразил сомнение в том, что это делается на уровне руководства в Киеве.
Ранее Путин заявил, что предложение Европейского союза, которое было сделано Киеву, равнозначно уничтожению всех основных отраслей Украины. Российский лидер отметил, что сейчас мы наблюдаем за этим.
Напомним, российский лидер в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу, 13 октября, проходит заседание Совета глав государств СНГ.
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Екатерина Коршунова