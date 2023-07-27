На Украине продлили действие военного положения

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Депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, до 15 ноября. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
По словам депутата, действие всеобщей мобилизации и военного положения на Украине продлено на три месяца, до 15 ноября.
Напомним, режим военного положения власти Украины впервые ввели 24 февраля 2022 года. В последующем, сроки действия неоднократно продлевались. Также, указом президента Украины Владимиром Зеленским, была объявлена всеобщая мобилизация на следующий день после введения режима военного положения.
Ранее, американское издание Washington Post сообщало, что в ходе военных действий, Украина ежемесячно теряет до десяти тысяч БПЛА.
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Напомним, режим военного положения власти Украины впервые ввели 24 февраля 2022 года. В последующем, сроки действия неоднократно продлевались. Также, указом президента Украины Владимиром Зеленским, была объявлена всеобщая мобилизация на следующий день после введения режима военного положения.
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Анастасия Крестьянова