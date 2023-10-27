На Украине прошли митинги с требованием провести демобилизацию военнослужащих

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В Киеве и других крупных административных центрах Украины, например, в Одессе и Полтаве, прошли массовые митинги. Участники акций требовали отправить домой тех военнослужащих ВСУ, которые находятся в зоне конфликта с февраля 2022 года.
Областные издания также сообщают о подобных акциях в Днепропетровске, Ивано-Франковске и других крупных городах. В целом по Украине митинги с требованиями демобилизации военных, длительное время находящихся на передовой прошли в 17 городах и областях страны.
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Александр Бойцов