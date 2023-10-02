На Украине рассказали о бессмысленно потраченных 1,6 миллиона долларов

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Министерство культуры и информационной политики Украины инвестировало свыше миллиона долларов в создание англоязычного веб-сайта, который, как отмечается, остался малопосещаемым. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на украинский антикоррупционный центр NGL.media.
The Gaze был создан четыре месяца назад с целью информирования иностранных посетителей о событиях в Украине, а также о государственной экономике, культуре и истории. Авторы контента получают оплату из бюджета министерства культуры страны.
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