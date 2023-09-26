На Украине рассказали о готовности страны к вступлению в Евросоюз

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Украина выполнила все семь требований для начала проведения переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Об этом в своём Telegram-канале сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что до конца дня на Украине будет принята государственная целевая программа «Единство в разнообразии», которая станет финальной точкой в выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии.
Уточняется, что цель этой программы – создание необходимых условий для реализации прав и возможностей национальных меньшинств и коренных народов.
По словам Шмыгаля, уже в октябре Украина получит высокую оценку в рамках отчёта по пакету расширения Евросоюза. После этого будет проведено голосование, предшествующее проведению переговоров.
Ранее зампред Европарламента Катарина Барли заявила, что Украина не сможет войти в Евросоюз раньше 2029 года, поскольку страна не соответствует ни одному из критериев, которые требуются для вхождения в состав ЕС.
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Уточняется, что цель этой программы – создание необходимых условий для реализации прав и возможностей национальных меньшинств и коренных народов.
Ранее зампред Европарламента Катарина Барли заявила, что Украина не сможет войти в Евросоюз раньше 2029 года, поскольку страна не соответствует ни одному из критериев, которые требуются для вхождения в состав ЕС.
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Анастасия Чинкова