На Украине растет число уклонистов от мобилизации

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Первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что в стране продолжает нарастать проблема уклонения от мобилизации в ВСУ.
Павлюк заявил, что данная тенденция связана с отношением общества к военной службе во время действия военного положения. Замминистра оборонного ведомства Украины подчеркнул, что на проблему уклонения необходимо обратить внимание и начать бороться с ее проявлением в ближайшее время.
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