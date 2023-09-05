На Украине считают, что выборы могут дестабилизировать ситуацию в стране

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Проведение президентских и парламентских выборов на Украине, на которых настраивают западные союзники, могут дестабилизировать ситуацию в стране, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на Киевском форуме безопасности.
«Имейте в виду, что проведение выборов в тех условиях, в которых находится наша страна, - это вопрос о внутренней дестабилизации», - прокомментировал ситуацию Данилов.
По его мнению, на политическую арену могут выйти пророссийски настроенные кандидаты, и расшатать и без того нестабильную ситуацию в стране.
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