На Украине снова звучат взрывы, в семи областях — воздушная тревога

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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Миргороде (Полтавская область), Кропивницком (Кировоградская область) и пригороде Днепропетровска. Информация об этом, в частности, появилась в Telegram-канале издания «Зеркало недели».
С начала 10 октября регулярно происходят удары российской армии по объектам оборонной промышленности, военному управлению, связи и энергетическим системам Украины. Президент России Владимир Путин объявил, что эти действия являются ответом на теракт на Крымском мосту и другие нападения на гражданскую инфраструктуру в России. В результате таких инцидентов воздушная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно, иногда распространяется на всю страну.
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