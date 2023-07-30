На Украине сообщили о взрывах в Херсоне

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На Telegram-канале украинского издания «Зеркало недели» появилось сообщение о взрывах в Херсоне, контролируемом украинскими властями.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в данном регионе была объявлена воздушная тревога. Аналогичные сигналы слышны также в Днепропетровской и Николаевской областях.
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Артем Кузьмин