На Украине сообщили о взрывах в Миргороде Полтавской области

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В Миргороде Полтавской области были зафиксированы взрывы. Согласно предварительной информации, активировались системы противовоздушной обороны (ПВО). Эту информацию опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.Украинские военные воздушные силы сообщили о тактической активности российской авиации, что привело к объявлению воздушной тревоги в нескольких регионах.
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Артем Кузьмин