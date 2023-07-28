На Украине, в отличии от России, продолжают придерживаться непримиримой позиции

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Россия сохраняет открытость к урегулированию конфликта с Украиной, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Российская сторона сохраняет свою открытость, чего не скажешь об украинцах. Украинцы сохраняют свои непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они в достаточно непростой ситуации, но тем не менее они по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога», - прокомментировал ситуацию Песков.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что не уходит от обсуждения украинской проблемы.
«Украинская проблема – острая, мы не уходим от обсуждения этого кризиса», - заявил глава РФ.
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Евгения Парфентьева