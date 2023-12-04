На Украине вынуждены признать тупик ВСУ

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Военные чиновники Украины с наступлением зимы вынуждены признать, что конфликт зашел в тупик. Об этом пишет газета Washington Post.
«С наступлением зимы, когда линия фронта застывает на месте, самые высокопоставленные военные чиновники Украины признают, что война зашла в тупик», - говорится в статье.
Ранее польский генерал Леон Коморницкий заявил, что российская армия перешла к тактике полного уничтожения ВСУ. Он пояснил, что в последние несколько месяцев украинская армия и политики, а также союзные государства сделали несколько ошибок, после которых ВСУ так и не смогли добиться успехов в рамках своего контрнаступления. Коморницкий уверен, что из-за постоянного переноса контрнаступления, российская армия успела качественно подготовиться к обороне.
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Элина Позднякова