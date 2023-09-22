На Украине высмеяли желание Зеленского изменить Устав ООН

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского об изменении Устава ООН, которое он сделал в рамках своего выступления в Совете Безопасности является бессмысленным и абсурдным. Так считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин
«Зеленский размахнулся по изменению Совета Безопасности ООН. Это смешно», – отметил Соскин на своем YouTube-канале.
По его словам, визит Зеленского в Вашингтон полностью провалился, так как ему отказали в выступлении перед членами конгресса США.
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Элина Позднякова