На Украине вновь выступили против русского языка

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В Одессе хотят усилить контроль над использованием русского языка в рекламе. Об этом в соцсети Facebook* сообщил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь.
Также Креминь обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой утвердить городскую языковую программу, которая бы занималась контролем за размещением рекламы на иных, кроме украинского, языках. Он также отметил, что при обнаружении нарушений, реклама должна быть демонтирована.
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