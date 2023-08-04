На Украине возбудили уголовное дело против президента ФК ЦСКА Гинера

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
На Украине против президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в посягательстве на территориальную целостность страны. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, Гинеру СБУ предъявила заочное обвинение в том, что он посягал на территориальную целостность Украины. Таким образом, считается, что, будучи владельцем АО «КБАЛ им. Кошкина», Гинер распорядился о бесперебойном обеспечении ВС РФ патронами.
Кроме того, президент ЦСКА также обвиняется в том, что он в 2019 году построил в Севастополе и Симферополе две теплоэлектростанции и подключил их к российским электросетям.
При этом украинская ассоциация футбола обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций с просьбой отстранить представителей РФ от работы в УЕФА.
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Кроме того, президент ЦСКА также обвиняется в том, что он в 2019 году построил в Севастополе и Симферополе две теплоэлектростанции и подключил их к российским электросетям.
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Элина Позднякова