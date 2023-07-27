На Украине вступил в силу закон о переименовании топонимов, связанных с Россией

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Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь сообщил, что в стране вступил в силу закон «о деколонизации топонимов».
Креминь заявил, что на Украине запрещена пропаганда российской политики и использование государственной символики. В соответвсии с законодательством, русскоязычные названия населенных пунктов будут изменены. Он также добавил, что власти считают новые правила - способом укрепления национальной безопасности государства.
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