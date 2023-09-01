На Украине втрое увеличат военный сбор для населения

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Военный налог для граждан Украины хотят увеличить с 1 января 2024 года в три раза. С таким предложением выступило министерство финансов страны.
Минфин выступил с предложением об увеличении суммы налога до 4,5%. Отмечается, что повышенная ставка будет действовать до окончания военного положения в стране. Министерство намерено направлять половину средств на военные нужды государства. Проект закона направлен на рассмотрение в кабинет министров.
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