На Украине забили тревогу из-за победителя выборов в Польше

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Украине не стоит надеяться, что бывший глава Европейского совета Дональд Туск, который имеет шансы сформировать новое правительство в Польше после выборов, сможет существенно изменить отношения между Варшавой и Киевом. Об этом пишет украинское издание LB.ua.
В материале сказано, что власти Украины воспринимают вероятное лидерство «Гражданской коалиции» и других партий оппозиции «со сдержанны оптимизмом», выражая надежду на то, что по некоторым вопросам удастся снизить уровень напряжения между странами.
В материале сказано, что касаемо транзита зерна, который ограничивается Польшей, Туск, скорее всего, не захочет портить отношение с Европейской комиссией, но это не гарантирует того, что государства откажется от попыток защитить фермеров.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в автомобиле канцелярии президента Польши обнаружили датчик слежения. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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В материале сказано, что касаемо транзита зерна, который ограничивается Польшей, Туск, скорее всего, не захочет портить отношение с Европейской комиссией, но это не гарантирует того, что государства откажется от попыток защитить фермеров.
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Алина Юрчак