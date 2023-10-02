На Украине задержали мэра Сум при получении крупной взятки

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Мэр украинского города Сумы и директор городского департамента по инфраструктуре были задержаны во время попытки получения взятки в размере 1,4 миллиона гривен (приближенно 38 тысяч долларов). По информации Службы безопасности Украины (СБУ), эти средства требовали с предприятия, которое занималось вывозом мусора, в обмен на разрешение беспрепятственно вести свой бизнес в городе.
Оба подозреваемых были задержаны «по горячим следам» в момент получения части незаконно получаемых денег, составивших 1,4 миллиона гривен (примерно 38 тысяч долларов). Сейчас рассматривается вопрос о предъявлении им обвинения в соответствии с частью 4 статьи «принятие предложения, обещания или получение незаконной выгоды должностным лицом». Затем будет принято решение о мерах пресечения в отношении этих должностных лиц.
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