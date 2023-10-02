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На Украине задержали мэра Сум при получении крупной взятки

На Украине задержали мэра Сум при получении взятки в 38 тысяч долларов
02 октября 2023, 23:22
Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Мэр украинского города Сумы и директор городского департамента по инфраструктуре были задержаны во время попытки получения взятки в размере 1,4 миллиона гривен (приближенно 38 тысяч долларов). По информации Службы безопасности Украины (СБУ), эти средства требовали с предприятия, которое занималось вывозом мусора, в обмен на разрешение беспрепятственно вести свой бизнес в городе.

Спецслужба также утверждает, что эти чиновники «наложили дань» на местную компанию, угрожая искусственными препятствиями в ведении бизнеса, и требовали более 2 миллионов гривен (более 54 тысяч долларов) у предпринимателей.

Оба подозреваемых были задержаны «по горячим следам» в момент получения части незаконно получаемых денег, составивших 1,4 миллиона гривен (примерно 38 тысяч долларов). Сейчас рассматривается вопрос о предъявлении им обвинения в соответствии с частью 4 статьи «принятие предложения, обещания или получение незаконной выгоды должностным лицом». Затем будет принято решение о мерах пресечения в отношении этих должностных лиц.

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#чиновники
#коррупция
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Италия взяла шефство над восстановлением Одессы и области
В МИД Италии заявили, что берут шефство над восстановлением Одессы и области
02 октября 2023, 23:29

Фото: iStock/V-art

По результатам визита главы МИД и вице-премьера Италии Антонио Таяни в Киев Рим взял на себя обязательство по руководству процессом восстановления города Одессы и Одесской области. Это объявление содержится в официальном сообщении Министерства иностранных дел Италии.
В рамках своего визита в Киев, где он участвовал в заседании глав МИД стран Европейского союза, Таяни провел встречу с министром культуры Украины Ростиславом Карандеевым. Главной темой этой встречи был итальянский патронат по вопросам восстановления Одессы. В мероприятии также присутствовали губернатор и мэр Одессы, а также руководители известных итальянских культурных организаций, таких как Миланская Триеннале и римский музей MAXXI.

В заявлении МИД Италии говорится, что Италия официально взяла на себя руководство работами по восстановлению города и области Одессы. Антонио Таяни также выразил поддержку инициативе «Лаборатория восстановления Украины», организованной правительством Украины в сотрудничестве с Миланской Триеннале и музеем MAXXI. Эти организации запланировали презентацию в Милане, которая состоится 31 октября.

Согласно совместному заявлению Италии и Украины, Италия внесла значительный вклад в работу по включению исторического центра Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Daily Mail: Сына Байдена заподозрили в связях с европейской сетью секс-торговли
02 октября 2023, 23:23

Фото: iStock/Nastco

Банковские следователи подозревали сына действующего американского президента в связи с «восточноевропейской сетью секс-торговли людьми», а также фальсификации чеков для выплат проституткам. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на документы Министерства финансов США.
«Байден отправлял деньги лицам, которые могли быть причастны к сети восточноевропейской проституции. Следователи следили за несколькими клиентами банка Wells Fargo, подозреваемыми в участии в сети незаконной секс-торговли людьми, связанной с Байденом», — цитирует издание текст документа, показанного конфиденциальным источником.

По информации газеты, в документе, предоставленном банком Wells Fargo Минфину США 17 декабря 2019, указаны 25 лиц, связанных с предполагаемой сетью и подозрительные транзакции на $7 млн, включая чеки от Хантера Байдена. Некоторые из них могли быть подделаны с целью сокрытия платежей проституткам с делового счёта сына президента.

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#суд
#сша
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#секс
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#документы
#байден
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Посольство России: Норвегия позволила себе неприемлемые выпады в адрес РФ
02 октября 2023, 22:41

Фото: iStock/Derek Brumby

Норвежские чиновники манипулируют историческими фактами, а также позволяют себе беспрецедентные выпады в адрес РФ, об этом заявили в Telegram-канале посольства России в Норвегии.
«В своей русофобской риторике норвежские руководители опустились до кощунственных параллелей с нацистами, оскорбив таким образом память тысяч советских людей, отдавших свои жизни при освобождении северной Норвегии», - прокомментировали ситуацию представители дипмиссии. 

В посольстве отметили, что норвежцы грубо манипулируют историческими фактами о Второй мировой войне. Помимо этого, ​в Норвегии проявляют явное неуважение у крупным, развивающимся державам, ставя под сомнение их суверенитет и независимость.

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#москва
#память
#норвегия
#посол
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На Украине признали, что против них выступают крупнейшие мировые державы
Бывший советник Кучмы Соскин назвал Китай, Индию и Бразилию врагами Украины
02 октября 2023, 22:17

Фото: iStock/Liukov

Китай, Индия и Бразилия - союзники России и, соответственно, враги Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Такие большие страны, как Индия, Китай и Бразилия, они четко настроены на поддержку Москвы. То есть это, по сути, наши враги. Они открыто не позиционируют себя как противники Украины. Только благодаря тому, что на нашей стороне стояли США», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

Он также отметил, что сейчас от Киева отворачивается и его главный союзник - Соединенные Штаты. 

Ранее журналист CNN заявил, что западные партнеры Киева нанесли по нему серию серьезных ударов, в том числе связанных с финансовой поддержкой. Удары, о которых говорит обозреватель, это законопроект о государственных расходов США, в который не включили пункт о финансовой помощи Украине, а также победа на выборах в Словакии партии Smer, которая пообещала перекрыть потоки финансовой помощи Киеву.

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#китай
#индия
#бразилия
#россия
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В США не ожидают приезда Путина на саммит АТЭС
02 октября 2023, 22:00

Фото: kremlin.ru

Соединенные Штаты не ожидают, что российский лидер Владимир Путин приедет на саммит АТЭС в ноябре в Сан-Франциско, об этом заявил официальный представитель Госдепа США Мэтт Миллер.
«Мы обсуждаем маловероятные сценарии. Я не думаю, что Владимир Путин будет здесь. Его не будет в Сан-Франциско в ноябре, я думаю, всем это ясно», - прокомментировал ситуацию Миллер.

На вопрос о том, будут ли на саммите присутствовать представители российской делегации он ответил уклончиво. По словам Миллера, США выполнят свои обязательства «страны хозяйки», однако, в то же время, будут продолжать придерживаться санкционных мер. 

Ранее в руки журналистов издания Politico попал секретный документ, исходя из которого становится понятно, что реальные цели Соединенных Штатов на Украине простираются от внедрения протоколов НАТО до приватизации банков.

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#саммит
#владимир путин
#сша
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Кадыров одобрил кандидатуру дочери на пост зампреда правительства Чечни
Кадыров одобрил кандидатуру дочери Айшат на пост зампреда правительства Чечни
02 октября 2023, 21:38

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что одобрил предложение о назначении на должность заместителя председателя правительства региона по социальному блоку своей дочери Айшат Кадыровой, которая ранее занимала пост министра культуры республики. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.
По мнению Кадырова, его дочь накопила достаточный опыт работы, а также внесла значительный вклад в улучшение работы регионального министерства культуры. Сообщается, что пост министра культуры займет экс вице-премьер Чеченской Республики Муса Дадаев. Кадыров подчеркнул, что Дадаев зарекомендовал себя как профессионал.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин награди старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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#пост
#кадыров
#путин
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Западные партнеры Киева нанесли по нему серию серьезных ударов
CNN: Западные партнеры нанесли серию мощных ударов по Украине
02 октября 2023, 21:11

Фото: iStock/Silent_GOS

Западные партнеры Киева нанесли по нему серию серьезных ударов, в том числе связанных с финансовой поддержкой, пишет журналист Стивен Коллинсон в статье для CNN.
«Удары по Украине со стороны Вашингтона и Братиславы последовали в дополнение к ее размолвке по вопросу экспорта зерна с Польшей — одним из первых и самых верных союзников Киева. Спор заставил Варшаву предупредить Киев, что она может прекратить поставки оружия своему соседу», - прокомментировал ситуацию Коллинсон. 

Удары, о которых говорит обозреватель, это законопроект о государственных расходов США, в который не включили пункт о финансовой помощи Украине, а также победа на выборах в Словакии партии Smer, которая пообещала перекрыть потоки финансовой помощи Киеву. 

Ранее представитель Белого дома заявил, что у американского правительства есть средства на срочные потребности для военной помощи Украине, но не на долгосрочную поддержку.

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#сша
#словакия
#украина
#помощь
#финансы
#польша
#зерно
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Бывший агент ЦРУ напомнил правительству США об их грехах
Экс-агент ЦРУ: Российские генералы видят экспансию США, поэтому будут отвечать
02 октября 2023, 20:41

Фото: iStock/Sefa kart

Москва вполне естественно реагирует на военные провокации Вашингтона, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Если бы вы были русским генералом или аналитиком в разведывательном ведомстве, вы были бы сумасшедшим, если бы не рассматривали США как существенную угрозу. Более того, Соединенные Штаты разместили ракеты, способные нести ядерный заряд, в Румынии и Польше», - прокомментировал ситуацию Джонсон. 

Он также напомнил, что США отправляли свои войска в более чем 200 стран, правительства которых были не в курсе прибытия американской армии. 

Именно поэтому Джонсон считает, что российская армия вполне естественно реагирует на военные провокации, которые учиняет Вашингтон.

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#сша
#военные
#армия
#ракеты
#россия
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У Белого дома закончились деньги
У Белого дома нет средств на долгосрочную поддержку Украины
02 октября 2023, 20:09

Фото: iStock/Lazy_Bear

У Белого дома нет средств на долгосрочную поддержку Украины, об этом сообщил представитель американского правительства.
«У Белого дома есть средства на срочные потребности для военной помощи Украине, но не на долгосрочную поддержку», - прокомментировал ситуацию американский чиновник. 

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Киев упустил момент, когда мог заключить достаточно выгодный для себя мирный договор. По его мнению, Соединенным Штатам необходимо срочно прекратить спонсирование этого конфликта, поскольку Америка продолжает копить внешний долг и слабеть на глазах.

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#белый дом
#сша
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#украина
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