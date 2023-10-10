На Украине заговорили о перемирии

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Украинским властям пора задуматься о начале перемирия ввиду сокращения поддержки от США и стран Евросоюза. Так считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Уже все, нет дров, горючего нет в Украине. В стране нет денег, экономика разрушена, а военным не хватает оружия для продолжения боевых действий. Полный дефолт, 60% народно-хозяйственного комплекса страны уничтожено, воевать нечем», - заявил Соскин в эфире Youtube-канала украинского журналиста Александра Шелеста.
По его словам, США перестали давать деньги и поддерживать Киев. Перестала поддерживать Украину и Польша, а Словакия отказала в новом пакете помощи.
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Элина Позднякова