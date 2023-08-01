На Украине запретят петь и слушать русские песни

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Сегодня на официальном сайте Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект, запрещающий проигрывать песни на русском языке в общественных местах.
«Основной целью этого законопроекта является обеспечение действенных мер влияния на субъекты хозяйствования в сфере торговли, общественного питания и сферы услуг, которые не соблюдают установленные ограничения в сфере поддержки национального музыкального продукта и ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора», - говорится в пояснении к законопроекту.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий ввоз книг из России и Белоруссии на территорию страны. По словам Зеленского, текст законопроекта сперва был отправлен на оценку институтам ЕС.
«Подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся (России - ред.), Республики Беларусь», - написал президент в своей социальной сети.
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