На Украине завели дело на депутата, призвавшего к утилизации русскоязычных

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Служба безопасности Украины завела уголовное дело в отношении экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, которая защищала украинский язык. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в телеграм-канале.
«Служба безопасности Украины начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион», — сказано в публикации.По информации следствия, причиной открытия уголовного производства стали возмущения среди украинских военных и в обществе.
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