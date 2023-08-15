На Украине заявили, что конфликт с Россией продлится еще несколько лет

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Конфликт России и Украины может продлится еще несколько лет, пишет «Страна.ua» со ссылкой на слова вице-премьера страны Ирину Верещук.
«Сколько еще будет продолжаться война? Следует быть честными. Путь будет долгим и трудным. «Две-три недели», «до конца года», «следующей весной» — все это неправда», - прокомментировала ситуацию Верещук.
По ее мнению, гражданам Украины стоит настроиться на «длительную и тяжелую борьбу».
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