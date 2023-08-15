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На Украине заявили, что конфликт с Россией продлится еще несколько лет

Верещук заявила, что конфликт на Украине закончится не скоро
15 августа 2023, 21:12

Фото: iStock/JARAMA

Конфликт России и Украины может продлится еще несколько лет, пишет «Страна.ua» со ссылкой на слова вице-премьера страны Ирину Верещук.
«Сколько еще будет продолжаться война? Следует быть честными. Путь будет долгим и трудным. «Две-три недели», «до конца года», «следующей весной» — все это неправда», - прокомментировала ситуацию Верещук.

По ее мнению, гражданам Украины стоит настроиться на «длительную и тяжелую борьбу».


Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украину могут принять в Североатлантический альянс, если она согласится пойти на территориальные уступки России. Он также отметил подвижки, которые наметились в процессе по принятию Киева в альянс.

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#украина
#сво
#конфликт
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Госдеп не назвал сроки одобрения конгрессом запроса Байдена о помощи Украине
15 августа 2023, 20:36

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель не смог ответить на вопрос об одобрении конгрессом дополнительного пакета помощи Украине, который ранее запросил президент США Джо Байден.
По словам Пателя, администрация США остается на регулярной связи с законодателями относительно данного вопроса. 

Напомним, президент США Джо Байден запросил у конгресса США дополнительные средства на военную помощь Украине. Республиканские члены конгресса США призвали Байдена пересмотреть предложение о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 24 миллиарда долларов. В опубликованном письме 12 членов конгресса выразили свое несогласие с просьбой администрации Байдена о выделении средств на военную и гуманитарную поддержку Киеву. 

Отмечается, что Байдена также раскритиковали за помощь Киеву на фоне бедствия на Гавайях. Кандидат в президенты страны Вивек Рамасвами заявил, что гавайцы страдают от пожаров, а американское правительство вместо поддержки собственных граждан тратит деньги на Украину. Его мнение поддержал владелец соцсети Х (бывшая Twitter) Илон Маск.

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Подоляк: Украина не станет разменивать территории ради НАТО
15 августа 2023, 20:10

Фото: istockphoto.com/Michele Ursi

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк завил, что Украина не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО.
«Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии. <…> уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения», — приводит РИА Новости слова советника из его соцсети Х (экс-Twitter).

До этого начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украину могут принять в Североатлантический альянс, если она согласится пойти на территориальные уступки России. Он также отметил подвижки, которые наметились в процессе по принятию Киева в альянс.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, комментируя идею о том, что Украина может вступить в НАТО, если откажется от спорных территорий, заявил, что такая идея любопытная. По его словам, украинским властям придется отказаться от Киева, чтобы вступить в НАТО. Он также отметил, что столицу придется перенести во Львов, если «пшеки согласятся оставить Лемберг любителям сала с коксом».

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#украина
#нато
#рф
#политика
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Для бухгалтеров ТИК Подмосковья перед выборами провели обучающий семинар
15 августа 2023, 20:04

Фото: Telegram-канал Мособлизбиркома

Мособлизбирком в рамках подготовки к Единому дню голосования провёл обучающий семинар с бухгалтерами территориальных избирательных комиссий Подмосковья.
Семинар вела главный бухгалтер Мособлизбиркома Александра Буркова. Она подробно разъяснила вопросы распределения средств регионального бюджета по подготовке и проведению выборов губернатора Московской области. Помимо этого, были уточнены сроки и размеры выплат членам УИК, рассмотрены условия заключения договоров гражданско-правового характера в территориальных избирательных комиссиях. 
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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В Подмосковье стартовала агитация перед Единым днём голосования
 

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#подмосковье
#московская область
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Медведев: для вступления в НАТО Украине нужно будет отказаться от Киева
15 августа 2023, 19:07

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя идею о том, что Украина может вступить в НАТО, если откажется от спорных территорий, заявил, что такая идея любопытная. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По словам Медведева, украинским властям придется отказаться от Киева, чтобы вступить в НАТО. Он также отметил, что столицу придется перенести во Львов, если «пшеки согласятся оставить Лемберг любителям сала с коксом».

Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украину могут принять в Североатлантический альянс, если она согласится пойти на территориальные уступки России. Он также отметил подвижки, которые наметились в процессе по принятию Киева в альянс.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что НАТО продолжает наращивать свой потенциал, использует военные и невоенные средства давления. По словам главы государства, ряд стран осуществляет попытки, направленные на то, чтобы столкнуть народы между собой и провоцируют конфликты.

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#сша
#нато
#украина
#сво
#земля
#киев
#спецоперация
#россия
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Ситуация в Нигере говорит о потере Вашингтоном мирового господства
Politico: Ситуация в Нигере говорит о снижении влияния Вашингтона в мире
15 августа 2023, 18:22

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Захват власти в Нигере мятежниками и их нежелание идти на диалог с США говорит о потере Вашингтоном мирового господства, пишет издание Politico со ссылкой на бывшего помощника госсекретаря США по делам Африки Тибора Наги.
«Это больше не однополярный мир. Он скорее биполярный, и существует множество средних держав, у которых полно рычагов влияния», - прокомментировал ситуацию Наги.

По словам источников издания, Нигер – крайне важная страна для США в Западной Африке из-за колоссального количества ресурсов, которые Штаты «влили» в регион. Поэтому, теперь Вашингтону необходимо искать варианты диалога с Нигером, иначе их место в африканском регионе займут Россия или Китай. 

Ранее председатель нигерской ассоциации за права граждан и развитие ADRODEV Танкама Эль-Дауда заявил, что Нигер ждет полной поддержки от России на своем новом пути. Он также напомнил, что Россия уже пыталась работать с Нигером в области урановых ресурсов.

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#нигер
#сша
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Глава Молдавии уверена, что в стране осталось достаточно российских дипломатов
15 августа 2023, 17:56

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что количество оставшихся в республике российских дипломатов достаточно для обеспечения качественных услуг. Об этом говорится на сайте телеканала TV Nord.
Ранее глава МИД Молдавии, вице-премьер Нику Попеску заявил, что ведомство сократило количество работающих в стране российских дипломатов. О соответствующем решении молдавского внешнеполитического ведомства, была уведомлена российская сторона. 

По словам Попеску, Россия, якобы, вела в отношении страны враждебную политику и власти приняли решение ограничить число российских дипломатов в Молдавии.

В МИД РФ заявили, что высылка российских дипломатов из Молдавии отразится на отношениях между странами и на их жителях. Такой шаг в МИД РФ посчитали недружественным со стороны Молдавии. 

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#россия
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#страны
#мид рф
#молдова
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Глава МО КНДР: вопрос не в том, будет ли ядерная война в Корее, а кто ее начнет
15 августа 2023, 17:42

Фото: iStock/Stephen Anthony Rohan

Министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что вопрос не в том, состоится ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто и в какое время ее начнет. Об это он сообщил в рамках XI Московской конференции по международной безопасности.
По мнению Кан Сун Нама, со стороны Вашингтона и «марионеток в Республике Корея» исходит мания ядерной войны, которая превращает Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны.

Ранее начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков сообщил, что агрессивная политика США на мировой арене подталкивают КНДР к созданию сдерживающих сил для обеспечения национальной безопасности. По его мнению, в результате действия Вашингтона Пхеньян только больше убеждается в том, что ядерное оружие – единственный верный способ для обеспечения безопасности страны.

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#ядерное оружие
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Минобороны Пакистана заявило, что будет продолжать оказывать гумпомощь Украине
15 августа 2023, 17:25

Фото: iStock/Derek Brumby

Первый заместитель министра обороны Пакистана Хамуд-уль-Заман Хан заявил, что Пакистан продолжит оказывать гуманитарную помощь гражданскому населению в пострадавших районах Украины. Об этом он сообщил в ходе Московской конференции по международной безопасности.
Замминистра обороны Пакистана также отметил, что украинский конфликт необходимо разрешить дипломатическим путем.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что зарубежные советники используют военнослужащих Украины для отработки различных способов ведения военных действий с применением образцов вооружения Запада. Шойгу отметил, что иностранные советники не осознают число потерь среди украинских солдат.

Также американский радиоведущий Гарланд Никсон заявил, что для украинского правительства солдаты ВСУ — это пушечное мясо, поэтому оно посылает их на заведомо провальные смертельные миссии. Никсон отметил, что украинское правительство не заботится об интересах и гражданах своего государства, а служит лишь во благо США. По его словам, контрнаступление ВСУ — это «атака камикадзе».

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#контрнаступление
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Украину примут в НАТО, если она отдаст часть земель России
Глава штаба НАТО: Украину могут принять в НАТО, если она пойдет на территориальные уступки
15 августа 2023, 17:18

Фото: iStock/Michele Ursi

Украину могут принять в Североатлантический альянс, если она согласится пойти на территориальные уступки России, заявил начальник штаба НАТО Стиан Йенсен.
«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», - прокомментировал ситуацию Йенсен.

Он также отметил подвижки, которые наметились в процессе по принятию Киева в альянс. 

Украинский министр обороны Алексей Резников рассчитывает, что его страну могут принять в НАТО на саммите альянса летом 2024 года. При этом Резников отдельно заметил, что Украину могут принять в члены Североатлантического альянса только после завершения боевых действий, и выразил надежду, что через год украино-российский конфликт уже будет завершен.

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#украина
#нато
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