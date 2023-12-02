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На Украине заявили, что выборы возможны только без участия Залужного

«Страна.ua»: Зеленский планирует выборы на Украине, но без участия Залужного
02 декабря 2023, 19:28
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский, который хочет провести выборы, не будет их объявлять до тех пор, пока не получит гарантии неучастия главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Отмечается, что в случае отсутствия таких гарантий, офис Зеленского предпримет попытку увольнения Залужного. Но не просто так, а с максимальной дискредитацией.

Согласно данным издания, в настоящее время все намерения украинских властей – это лишь планы, которые могут измениться под влиянием позиции стран Запада.


Ранее, 30 ноября стало известно, что все фракции Верховной рады подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. В связи с чем они были перенесены на неопределённый срок, а состоятся лишь спустя полгода после отмены военного положения.

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#валерий залужный
#украина
#выборы
#президент
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В Еврокомиссии признали, что политикам сложно убедить граждан помогать Украине
ЕК: европейским политикам трудно убедить граждан в необходимости помощи Украине
02 декабря 2023, 19:44

Фото: iStock/artJazz

Европейским лидерам становится всё сложнее убедить население своих стран в необходимости оказания помощи Украине. Об этом сообщила замглавы Европейской комиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова в беседе с французской газетой Monde.
Она отметила, что в планах остаётся победа Украины в конфликте с Россией и последующее присоединение страны к Евросоюзу. 

Однако, по словам Юровой, такие дебаты о будущем Украины необходимы только для того, чтобы убедить граждан в необходимости финансовой и военной поддержки Украины, поскольку иными способами это сделать крайне сложно. 

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#евросоюз
#украина
#финансирование
#ек
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Финляндия надеется на помощь Китая в расследовании инцидента с Balticconnector
02 декабря 2023, 19:04

Фото: istockphoto/MikeMareen

Финские власти рассчитывают получить от Китая помощь и содействие в расследовании эпизода с повреждением газопровода Balticconnector. Об этом заявил президент республики Саули Ниинистё.
В эфире финского телеканала Yle глава государства сообщил, что китайское судно Newnew Polar Bear, якорь с которого, как предполагается, повредил газопровод, скоро прибудет в КНР. Контакты с китайской стороной имеют большое значение, и в Хельсинки надеются, что Пекин продолжит оказывать должное содействие в выяснении всех обстоятельств случившегося.

Ниинистё подчеркнул, что финская сторона считает важным и даже настаивает на том, чтобы следователи из Финляндии также принимали участие в расследовании инцидента с газопроводом, так как Финляндия, несомненно, является наиболее заинтересованной стороной.

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#газопровод
#судно
#следователи
#финляндия
#китай
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Эрдоган: Я знаю движение ХАМАС лучше, чем американцы
02 декабря 2023, 18:29

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что знает палестинское исламистское движение ХАМАС намного лучше, чем его знают Соединенные Штаты. Именно поэтому он не может считать его участников террористами.
В разговоре с журналистами Эрдоган рассказал, как 20 лет назад во время встречи с представителями еврейской общины в США у него спросили про ХАМАС. Тогда он сказал, что это не террористы, а просто палестинцы, которые продолжают свою борьбу на горстке земли, которую им удается удерживать с 1947 года.

Турецкий лидер заявил, что не считает ХАМАС террористической организацией и теперь и не склонен так называть палестинцев, так как это пошло бы в разрез с его верой и его совестью. По мнению Эрдогана, ХАМАС — это нынешняя реальность Палестины. Это политическая партия, которая принимала участие в выборах и победила.

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#палестина
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Израиль отозвал переговорщиков от «Моссад» из Катара
Нетаньяху отозвал переговорщиков из Катара из-за тупика в диалоге по Газе
02 декабря 2023, 17:31

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать переговорщиков разведки «Моссад» из Катара, поскольку диалог о прекращении боевых действий в секторе Газа в обмен на освобождение заложников зашёл в тупик. Об этом сообщили в канцелярии политика.
Отмечается, что израильские представители встречались с посредниками из Катара в Дохе. Переговоры были организованы для обсуждения перемирия в анклаве. В частности, речь шла о возможном освобождении остальных израильских заложников, помимо женщин и детей, а также о новых условиях перемирия. 

Также в канцелярии Нетаньяху добавили, что палестинское движение ХАМАС не выполнило одно из условий соглашения, которое предполагало освобождение всех детей и женщин по списку, который был одобрен палестинской стороной. 

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#переговоры
#сектор газа
#заложники
#конфликт
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Стало известно, кого украинцы хотят видеть на посту президента страны
Страна.ua: украинцы больше доверяют Залужному, а не Зеленскому
02 декабря 2023, 16:45

Фото: iStock/twinsterphoto

Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы больше доверяют главкому ВСУ Валерию Залужному, нежели президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Согласно полученным результатам, Залужному доверяют 82% населения, а Зеленскому – 72%. 

Рейтинг украинского президента начал стремительно снижаться с июля текущего года. 

Издание пишет, что, если бы Зеленский и Залужный представили свои кандидатуры на президентских выборах, никто бы из них не победил в первом туре. 

Ранее сообщалось, что на Украине могут воспользоваться списками избирателей для проведения мобилизации, поскольку в таких реестрах есть полный спектр необходимых данных. 

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#владимир зеленский
#валерий залужный
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#украина
#жители
#выбор
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Немецкая журналистка, которую поставил на место Лавров, работала в России
Журналистка фон Намен, которую Лавров поставил на место, работала в Москве
02 декабря 2023, 16:06

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Немецкая журналистка издания Deutsche Welle* Александра фон Намен, которую российский министр иностранных дел Сергей Лавров поставил на место на пресс-конференции в Скопье, несколько лет работала в России. Об этом сообщается в разделе с её биографией на сайте издания.
Напомним, что фон Намен спросила у Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам совета министров иностранных дел ОБСЕ, связаны ли его слова с намерениями России выйти из ОБСЕ. На что Лавров ответил требованием правильно цитировать его слова, поскольку он сказал, что в России задаются вопросом о необходимости инвестировать усилия в оживление ОБСЕ на фоне действий стран Запада, которые «поставили её на край пропасти». 

После этого журналистка опубликовала статью, в которой написала, что Лавров отказался чётко ответить на её вопрос и лишь процитировала его слова о безразличии к итогам нынешней сессии ОБСЕ. 

На сайте издания Deutsche Welle* отмечается, что фон Намен является одним из самых опытных корреспондентов этого СМИ. И в качестве шефа бюро в Москве она в течение пяти лет писала о событиях в России и о политике российского президента Владимира Путина. 

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#германия
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Медведев: Россия пропорционально ответит на вмешательство во внутренние дела
02 декабря 2023, 15:33

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Россия адекватно и симметрично ответит на попытки поддержки псевдооппозиции, что будет расценено как вмешательство во внутренние дела страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
На своей странице в одной из социальных сетей политик написал, что Соединенные Штаты и их союзники, сохраняя свой разрушительны потенциал, и далее будут портить и отравлять жизнь на планете. Но он указал, что возможности Запада отнюдь не безграничны.

Медведев также предостерег западные страны от поддержки так называемой внутрироссийской оппозиции, пообещав, что Россия будет отвечать на попытки вмешательства во внутренние дела страны прямо пропорционально степени агрессии. По отношению к противникам Россия может применить стратегию «справедливого проецирования силы» во всех сферах — военной, экономической, культурной, логистической, технологической и так далее, заключил зампред Совбеза РФ.

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#жизнь
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#медведев
#рф
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Израиль ещё за год до атаки знал о планах ХАМАС, сообщил политолог Шафир
Политолог Шафир: Израиль не воспринял всерьёз планы атаки ХАМАС
02 декабря 2023, 15:06

Фото: iStock/Racide

Политолог-международник Тимур Шафир в беседе с «Царьградом» прокомментировал сообщения о том, что правительство Израиля знало о планах ХАМАС ещё за год до атаки.
Ранее газета The New York Times сообщала, что израильское правительство получило план нападения палестинского движения ХАМАС более чем за год до совершения атаки. Однако эта информация была проигнорирована, поскольку представители власти посчитали такой исход событий нереалистичным. 

Шафир отметил, что автором материала NYT является известный журналист Ронен Бергман, который базируется в Израиле. Он довольно много лет работал на Ближнем Востоке и даже выпустил книгу про израильские спецслужбы. Поскольку у него имеются определённые связи и возможности для получения информации, статью можно считать достоверной. 

По словам политолога, израильские спецслужбы, без сомнения, получали некую информацию о планах палестинского движения. Однако, скорее всего, была доступна лишь малая часть данных, что не дало повода принимать их всерьёз. К тому же, в Израиле не были уверены в том, что ХАМАС способно в одиночку реализовать такую сложную военную операцию.

В беседе с «Царьградом» Шафир отметил, что помощниками Палестины не могли быть ни Катар, ни Иран. Тогда возникает вопрос: а кому был выгоден этот конфликт? По мнению эксперта, такой страной стала Великобритания, которая сразу после эскалации конфликта резко назначила министром иностранных дел бывшего премьера Дэвида Кэмерона.

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#израиль
#хамас
#план
#атака
#сектор газа
#политика
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Россия и МАГАТЭ договорились о консультациях по Запорожской АЭС
Лихачёв и Гросси договорились о полномасштабных консультациях по ЗАЭС
02 декабря 2023, 12:54

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились о проведении в январе-феврале предстоящего года полномасштабных консультаций по Запорожской АЭС. Об этом «Росатом» сообщил в своём Telegram-канале.
Такое решение представители компаний приняли в ходе климатической конференции ООН, которая проходит в Дубае. 

Отмечается, что речь шла об обеспечении ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС. В частности, обсуждалась работа миссии МАГАТЭ на станции и предстоящая ротация экспертов. 

Лихачёв также поддержал работу МАГАТЭ по продвижению мирного атома как устойчивого источника энергии. Гендиректор «Росатома» заявил о готовности продолжать сотрудничество в этой сфере. 

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#россия
#консультации
#сотрудничество
#магатэ
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