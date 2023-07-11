На Украине заявили о конфискации квартир Артемия Лебедева в Киеве

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь
Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Минюста о конфискации квартир в центре Киева, которые якобы принадлежат российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву.
Иск Минюста был удовлетворен судом. В распоряжении блогера были две квартиры в центре украинской столицы. Ранее, в отношении Лебедева были введены персональные санкций и заочно предъявлено обвинение в оправдании действий России на Украине.
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Анастасия Крестьянова