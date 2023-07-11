На Украине заявили о конфискации квартир Артемия Лебедева в Киеве

Американский «самолет Судного дня» Boeing 747-E4B приземлился в Вильнюсе перед началом саммита НАТО, следует из данных сервиса Flightradar24. О том, почему у самолета такое название и чего ждать от предстоящего саммита, рассказал «Радио 1» политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.