На Украине заявили о критической ситуации с бомбоубежищами

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Он рассказал, что около половины укрытий, которые уже проверены, не готовы к использованию.
«Проверена треть укрытий города. Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готова», - сообщил Камышин.
По его словам, специалисты уже проверили, в общей сложности, 1849 бомбоубежищ. Из них 242 оказались закрыты, а еще 596 не готовы к тому, чтобы из можно было использовать.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на Украине заявили о подготовке к первым после начала СВО выборам.