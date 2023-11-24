На Украине заявили о массовой «утечке мозгов»

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Украина столкнулась с массовым оттоком образованных граждан и провалом в системе образования, отмечает украинское издание Kyiv Independent (KI).
Авторы материала утверждают, что Украина столкнулась с долгосрочными последствиями «утечки мозгов», она потеряет значительную часть своего человеческого потенциала на долгие годы. Они считают, что этот отток образованных граждан может вернуть Украину на несколько шагов назад.
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