На Украине заявили о возможности запуска нового зернового коридора при наличии F-16

Фото: iStock/alzay
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет запустить защищенный коридор для экспорта зерна, когда получит F-16. Об этом он сообщил в эфире France 24.
По его словам, Украина перестанет зависеть от России, когда получит истребители. Чем раньше Киеву будут направлены F-16, тем раньше будет запущен альтернативный морской путь для вывоза украинского зерна, заявил министр.
Глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что решение по поставкам боевых самолетов уже принят и Киев ожидает, когда истребители прибудут на территорию Украины.
Зерновая сделка прекратила действие 18 июля. Москва вышла из соглашения, ввиду невыполнения договоренностей сторонами договора.
Читайте также:
В МИД Украины заявили о готовности пойти на любой риск ради вывоза зерна
Глава МИД Украины Кулеба: В Киеве не знают об условиях, необходимых для приглашения в НАТО
Кулеба: Киев не пойдет на уступки Москве ради сохранения зерновой сделки
«Чем раньше мы получим истребители, тем быстрее сможем запустить новый коридор», - отметил Кулеба.
Зерновая сделка прекратила действие 18 июля. Москва вышла из соглашения, ввиду невыполнения договоренностей сторонами договора.
Читайте также:
В МИД Украины заявили о готовности пойти на любой риск ради вывоза зерна
Глава МИД Украины Кулеба: В Киеве не знают об условиях, необходимых для приглашения в НАТО
Кулеба: Киев не пойдет на уступки Москве ради сохранения зерновой сделки
Анастасия Крестьянова