На Украине Зеленского призвали уйти в отставку

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что если Владимир Зеленский и все киевское правительство не уйдет в отставку – Украину ждет печальный конец, на своем YouTube-канале.
«Ситуация висит на волоске. Что может сделать Зеленский, слуги народа и верховный совет? Ничего. Нужно делать перезагрузку», - прокомментировал ситуацию Соскин.
По его мнению, Зеленский провалил абсолютно все: не смог защитить военные объекты Украины от российский атак, не сумел наладить производство качественной военной техники в стране, не смог сохранить зерновую сделку и добиться членства в НАТО.
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