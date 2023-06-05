На Украине Зеленского уличили во вранье

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«Зачем вы врете? Из космоса все видно, Запад это все опубликует — сколько танков потеряно, сколько бронемашин и всего остального. Но тогда, Зеленский, ваше вранье будет выглядеть еще хуже. Понятно, что вы начали там наступать. Но вы объяснили ребятам, что их ждет?», - прокомментировал ситуацию Соскин.
Ранее «Радио 1» сообщало, что читатели китайского издания «Гуаньча» раскритиковали Владимира Зеленского за его заявление о том, что Китай «больше и мощнее» России, и должен сыграть важную роль в разрешении украинского кризиса.